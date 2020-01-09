День камбэков в белорусской экстралиге: две победы с 0:2, овертайм и развязка на носовом платке (видео)

Группа 2



Брест – Химик – 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)



Брестчане прекрасно начали, оперативно поразив ворота новополочан дважды. Олег Хмыль поменял Вадима Орехова на его тезку Вашкевича – и это, как оказалось, было суперважное решение. Бэкап сыграл здорово, ни разу не пропустив в оставшиеся 52 минуты, а полевые «Химика» сначала оперативно отыграли разницу, а затем дважды реализовали большинство и вырвали такую важную победу.

Пинские ястребы – Могилев – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Похожий сценарий получился в Пинске – только там на коне были хозяева. «Львы» в начале второго периода повели 2:0, но еще до 40-й минуты «ястребы» сравняли цифры на табло. В заключительной трети пинчане устроили решающий рывок, порадовав болельщиков, которые установили рекорд сезона – 563 зрителя в текущем сезоне в местном ледовом дворце еще не собирались.

Лида – Локомотив – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

А вот «рыцарям» до камбэка не хватило совсем чуть-чуть. Лидчане неудачно провели два первых периода, за которые оршанские защитники Филичкин и Шикуть поразили ворота Горелова два раза. Зато в последней 20-минутке хозяева помчались вперед, но отыграли всего одну шайбу. Финальный штурм успеха не принес.

«Локомотив» снова упрочил лидерство, оторвавшись от «Могилева» и «Бреста», которые внезапно ударили по тормозам. «Химик» приблизился к тройке и уже дышит в спину «зубрам», а «Пинские ястребы», по словам Дмитрия Саяпина, не теряют надежд на выход в экстралигу «А».

Группа 3





Беларусь U18 – Бобруйск – 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)





51:57 – именно столько лидировали юниоры в матче с «Бобруйском». Подопечные Александра Руммо трижды выходили вперед, но соперник всякий раз догонял. Шайба Кузьмина в большинстве должна была становиться победной, но вместо этого уже через 18 секунд гости счет сравняли, а еще через 29 – Яков Ильичев забросил победную шайбу. Более опытные бобруйчане наказали юниоров за грубые ошибки и порадовали молодого исполняющего обязанности главного тренера Павла Александровича первой победой на взрослом уровне.

Витебск – Авиатор – 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)

Витебляне снова потрепали «летчиков», опять вырвали одно очко, но победить так и не смогли. Подопечные Евгения Каштанова сначала ликвидировали дефицит в две шайбы, за 10 минут до третьей сирены снова сравняли счет, но, как и перед Новым годом, не совладали с нервами в овертайме.

«Авиатор» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. «Бобруйск» отскочил от юниоров, а «Витебск» все три очка набрал поражениями в овертайме.



По материалам сайта hockey.by