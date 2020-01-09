Джастин Уильямс возвращается в “Каролину” (1 год,700 тысяч +бонусы)

Форвард “Каролины” Джастин Уильямс

Во вторник Джастин Уильямс подписал однолетний контракт с “Каролина Харрикейнз” на $700 000.

2 сентября прошлого года 38-летний форвард объявил, что делает паузу в карьере.

“Сейчас я не могу принять решение, а мое физическое состояние и моральный настрой находятся не на том уровне, к которому я привык. Поэтому я решил сделать паузу”, – заявил тогда Уильямс.

В прошлом сезоне, 18-м для Уильямса в НХЛ, он был капитаном “Харрикейнз” и в 82 матчах регулярного чемпионата набрал 53 очка, заняв второе место в команде по заброшенным шайбам (23). В 15 поединках розыгрыша Кубка Стэнли форвард записал на свой счет семь (4+3) баллов за результативность. В прошлом сезоне “Каролина” впервые с 2009 года пробилась в плей-офф и дошла до финала Восточной конференции.

“Мы часто общались с Джастином в последние несколько месяцев относительно его статуса, – говорит генеральный менеджер клуба Дон Уодделл. – Мы очень рады, что он решил вернуться, и уверены, что его появление в команде поможет нам на льду и в раздевалке”.

Уильямс был выбран “Филадельфией Флайерз” в первом раунде драфта 2000 года под 28-м номером. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1244 матча в составе “Флайерз”, “Харрикейнз”, “Лос-Анджелес Кингз” и “Вашингтон Кэпиталз”, набрав 786 (312+474) очков. В 155 кубковых играх он заработал 101 (40+61) балл, став обладателем Кубка Стэнли с “Харрикейнз” в 2006 и с “Кингз” в 2012 и 2014 годах.

“Не будет никакого периода адаптации, потому что мы его знаем. Он уже играл здесь, он игрок “Харрикейнз”, – сказал тренер команды Род Бриндамор. – Но ему придется постараться, чтобы снова привыкнуть к скоростям в лиге. Он много пропустил. Конечно, мы очень рады, что он возвращается. Он нам здорово поможет”.

“Каролина” (25-16-2) сейчас входит в зону плей-офф, занимая седьмое место в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет дома против “Аризона Койотиз” в пятницу (субботу, 03:30 мск).