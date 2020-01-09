“Филадельфия” – “Вашингтон” (3:2): большинство подвело “Кэпс”

Картер Харт и Кевин Хэйз

“Вашингтон” не реализовал ни одной попытки в большинстве из пяти, а в конце второго периода при счете 2:2 ошибся при розыгрыше лишнего и позволил Кевину Хэйзу забить решающий гол.

“Филадельфия “(23-15-6) прервала серию из четырех поражений в первом домашнем матче после гостевого турне из шести игр (1-4-1). Также голы у “Флайерз” в первом периоде забивали Трэвис Конекни и Роберт Хагг, а вратарь Картер Харт сделал 26 сэйвов.

“Нам нравится играть перед своими болельщиками, у нас тут хорошие результаты, – сказал Хэйз, чья команда в Wells Fargo Center сыграла 13-2-4. – Меньшинство сегодня сыграло отменно и склонило чашу весов в нашу пользу”.

“Вашингтон” (30-10-5) не смог продлить победную серию до четырех матчей. Голами в первом периоде у гостей отметились Никлас Бэкстрем и Якуб Врана. Евгений Кузнецов сделал передачу и продлил результативную серию до семи матчей, а Александр Овечкин остался без очков при полезности минус-2. Брэйден Холтби сделал 24 сэйва.