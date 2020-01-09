хочуклюшкуотУХЛ: последний день финального голосования

30 декабря, на официальном сайте Украинской хоккейной лиги(справа на главной странице под турнирной таблицей чемпионата)запустилось финальное голосование, которое определит троих обладателей клюшекVapor FlyliteотBauer.В голосование вошли 10 лучших видео, среди которых украинские хоккейные болельщики определят тройку победителей.

На данный момент в гонке лидируютРенат Нагнеев, Денис ЖеребкоиДаниил Козаченко. Отметим, что голосование продлится до 23:59 9 января, а 10 январяУкраинская хоккейная лига подведёт итоги конкурса на официальном сайте.

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