Матчи регулярного чемпионата 9 января 2020 года (онлайн)

Сергей Бобровский

Трансляции матчей дня смотрите в соответствующих протоколах >>>

Расписание матчей 9 января (время московское):

“Бостон Брюинз” – “Виннипег Джетс” (03:00)

“Монреаль Канадиенс” – “Эдмонтон Ойлерз” (03:00)

“Нью-Йорк Рейнджерс” – “Нью-Джерси Девилз” (03:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Аризона Койотиз” (03:00)

“Флорида Пантерз” – “Ванкувер Кэнакс” (03:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Баффало Сэйбрз” (04:00)

“Чикаго Блэкхокс” – “Нэшвилл Предаторз” (04:30)

“Калгари Флэймз” – “Миннесота Уайлд” (05:00)

“Анахайм Дакс” – “Даллас Старз” (06:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Лос-Анджелес Кингз” (06:00)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Коламбус Блю Джекетс” (06:30)

“Тампа-Бэй” – “Аризона” (03:00 мск): победная серия “Лайтнинг”

“Лайтнинг” (25-13-4) в последнем матче против “Ванкувера” забили шесть голов во втором периоде, уверенно выиграли со счетом 9:2 и продлили победную серию до восьми матчей. Это самая длинная действующая удачная серия в НХЛ и третья в истории клуба. В четверг “Тампа” может продлить удачный отрезок и в седьмой раз не проиграть дома в основное время (5-0-1 в предыдущих шести), а Никита Кучеров попробует продлить результативную серию до шести встреч.

“Аризона” (25-16-4) в четверг также попытается продлить победную серию. Во вторник “Койотиз” обыграли “Флориду” (5:2) и одержали четвертую победу подряд, что стало для команды лучшим результатом в сезоне. Голкиперы “Койотиз” Антти Раанта и Дарси Кемпер по-прежнему залечивают повреждения, поэтому ожидается, что в воротах команды снова сыграет Эдин Хилл, а на скамейке его будет страховать Иван Просветов.

В этом сезоне “Тампа” выиграла все три матча против команд Тихоокеанского дивизиона, а в последних восьми матчах против них “Лайтнинг” сыграли 7-0-1. Но победить снова будет непросто, так как “Аризона” в этом сезоне – одна из лучших команд лиги по игре на выезде (14-6-3).

“Анахайм” – “Даллас” (06:00): ударный отрезок “Старз”

“Даллас” (25-14-4) в среду обыграл “Лос-Анджелес” (2:1) и одержал пятую волевую победу подряд. Таким образом, “Старз” вышли на второе место Центрального дивизиона, сравнявшись по очкам с “Колорадо”. При этом у “Далласа” есть игра в запасе. В последних 14 матчах “Старз” одержали 10 побед (10-3-1) и в четверг проведут вторую встречу в рамках четырехмачтового турне. Ожидается, что в третьей игре подряд команде из-за травмы не сможет помочь защитник Джон Клингберг.

“Дакс “(17-21-5) во вторник пытались одержать вторую победу подряд впервые с 29 октября – 1 ноября, но проиграли “Коламбусу” (3:4) и потерпели четвертое поражение за пять встреч. В среду тренировку команды пропустил форвард Якоб Силфверберг, его участие в матче в четверг под вопросом.

Поединок “Анахайма” и “Далласа” должен был ознаменоваться возвращением Кори Перри на арену, где он провел свои первые 14 сезонов в НХЛ. Но форвард в четверг не сыграет, так как продолжает отбывать пятиматчевую дисквалификацию за нарушение в “Зимней классике”. При этом “Дакс” все равно покажут в честь него памятный ролик. Такой же чести удостоится форвард “Старз” и экс-нападающий “Анахайма” Эндрю Коглиано.

“Бостон” – “Виннипег” (03:00): “Джетс” хороши на выезде

“Виннипег” (24-16-4) в среду обыграл “Торонто” (4:3 Б) и одержал третью победу за пять встреч (3-1-1). В четверг “Джетс” завершат четырехматчевое турне, по ходу которого сыграли 2-0-1. С 14 гостевыми победами “Виннипег” делит второе место в НХЛ с “Колорадо” и “Аризоной”. Только “Вашингтон” побеждал вдали от дома чаще (17). Ожидается, что в скором времени в состав “Джетс” вернется защитник Дмитрий Куликов, который не играл с 29 ноября из-за травмы верхней части тела.

“Бостон” (25-8-11) во вторник обыграл “Нэшвилл” (6:2) и одержал первую победу за четыре матча. Давид Пастрняк с 32 голами лидирует в споре лучших снайперов сезона, на одну шайбу опережая Остона Мэттьюза из “Торонто”. Результативная серия чешского форварда составляет 11 матчей, в которых он набрал 16 (6+10) очков.

“Виннипег” обыграл “Бостон” в трех последних очных матчах, но в этом сезоне команды встретятся впервые.

“Монреаль” – “Эдмонтон” (03:00): неудачная серия “Канадиенс”

“Канадиенс” (18-19-7) во вторник уступили “Детройту” (3:4) и потерпели седьмое поражение подряд. Илья Ковальчук сделал две передачи в своем втором матче за “Монреаль”, сыграв более 21 минуты, но это не помогло команде, которая в четырех последних встречах уступила с разницей в одну шайбу. В предыдущий раз подобная неудачная серия была у канадского клуба в промежуток с 16 ноября по 1 декабря. Тогда “Канадиенс” проиграли в восьми матчах кряду (0-5-3).

“Очень тяжелая ситуация, – признал после поражения от “Детройта” форвард “Монреаля” Ник Сузуки. – Сейчас все мы не в лучшем настроении. Мы просто должны выбраться из этого. У нас уже была подобная череда неудач в начале сезона. Нам нужно найти резервы внутри себя”.

“Эдмонтон” (23-17-5) в понедельник обыграл “Торонто” (6:4) и до четырех матчей продлил серию без поражений в основное время (3-0-1). Красивым голом тогда отметился Коннор Макдэвид, который с 69 (24+45) очками идет первым в споре лучших бомбардиров. В четверг “Ойлерз” проведут третью игру в рамках пятиматчевого турне. В этом сезоне они уже обыгрывали “Монреаль” (21 декабря, 4:3).

“Рейнджерс” – “Нью-Джерси” (03:00): Панарин в ударе

“Рейнджерс” (20-18-4) во вторник обыграли “Колорадо” (5:3) и прервали серию из трех поражений. В том матче в воротах команды сыграл Игорь Шестеркин, который победил в своей дебютной игре в НХЛ. Не исключено, что в четверг он может сыграть снова, так как не был отправлен обратно в АХЛ. Артемий Панарин в последних шести матчах набрал 13 (3+10) очков, а Мика Зибанежад за этот же промежуток забросил пять шайб.

“Нью-Джерси” (15-20-7) проиграл два раза подряд после серии из пяти матчей без поражений в основное время (4-0-1). Во вторник “Девилз” уступили “Айлендерс” (3:4 ОТ). В последних 11 гостевых встречах с “Рейнджерс” команда сыграла 2-7-2. В этом сезоне команды встречались дважды на арене “Нью-Джерси” и одержали по одной победе.

Встреча в четверг могла бы ознаменоваться новым противостоянием двух первых номеров драфта-2019, но Джек Хьюз пропустит четвертый матч подряд из-за травмы. Также у “Девилз” не сыграет Еспер Братт.

“Флорида” – “Ванкувер” (03:00): Бобровский нужен “Пэнтерз”

После двух матчей на скамейке вратарь “Флориды” Сергей Бобровский в четверг вернется в ворота “Пантерз” (22-16-5), которые в шести последних играх чередуют победы и поражения. В своих шести предыдущих матчах в старте россиянин сыграл 3-3-0, пропуская в среднем 4,63 гола за игру и отражая 85,6% бросков. Во всех шести встречах Бобровский пропустил не менее трех шайб.

“Ванкувер” (23-16-4) во вторник крупно уступил “Тампе” (2:9) и не смог продлить семиматчевую победную серию. С 50 очками “Кэнакс” опустились на пятое место в Тихоокеанском дивизионе и выпали из восьмерки сильнейших на Западе.

“Проигрывать 2:9 очень грустно, – сказал лидер атак “Кэнакс” Элиас Петтерссон. – Но надо иметь короткую память. Нужно извлечь уроки из произошедшего и не слишком много об этом думать”.

“Сент-Луис” – “Баффало” (04:00): дебют Фролика в “Сэйбрз”

“Сент-Луис” (27-10-7) во вторник обыграл “Сан-Хосе” (3:2) и прервал серию из трех поражений. В четверг “Блюз” проведут второй поединок в рамках пятиматчевой домашней серии. В последних 12 встречах “Сент-Луис” сыграл 9-2-1 и с 61 очком продолжает лидировать в таблице Западной конференции, опережая четырех ближайших преследователей на семь баллов.

“Баффало” (19-17-7) последний матч проводил еще в субботу, когда дома обыграл “Флориду” (3:2) и одержал вторую победу подряд после серии из четырех поражений. Ожидается, что в четверг в составе “Сэйбрз” дебютный матч проведет нападающий Михал Фролик, ранее обменянный из “Калгари”.

В этом сезоне команды встречались 10 декабря. Тогда “Баффало” одержал домашнюю победу со счетом 5:2.

“Чикаго” – “Нэшвилл” (04:30): неудачный отрезок “Предаторз”

В четверг “Предэйторз” (19-16-7) со второй попытки попробуют одержать первую победу при новом главном тренере Джоне Хайнсе. В первом матче при новом наставнике они во вторник уступили “Бостону” (2:6). Защитник “Нэшвилла” Роман Йоси в том матче отметился передачей и набрал очки в 11-й игре подряд. На данный момент “Предэйторз” на шесть баллов отстают от зоны плей-офф.

“Нам не удалось быстро перестроиться, в таких матчах сложно вести игру, – сказал Хайнс после поражения от “Брюинз”. – Я еще не очень хорошо знаю игроков. А они – меня. Но отдаю ребятам должное, они провели день очень профессионально. Это была хорошая игра, хотя и ее результат нам не понравился. В любом случае это дало тренерскому штабу четкое представление о том, что нужно изменить перед игрой с “Блэкхокс”.

“Чикаго” (19-19-6) во вторник уступил “Калгари” (1:2) и проиграл во второй раз за три матча. В той встрече “Блэкхокс” потеряли форварда Дилана Строма из-за травмы лодыжки. В четверг он не сыграет. Зато в состав вернется вратарь Робин Ленер, который залечил травму колена.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В двух предыдущих матчах они одержали по одной победе.

“Калгари” – “Миннесота” (05:00): реванш для “Уайлд”

Команды встречались в воскресенье. Тогда “Калгари” одержал выездную победу в серии буллитов со счетом 4:3. С тех пор “Флэймз” (24-17-5) успели обыграть “Чикаго” (2:1) и в четверг могут продлить удачную серию до четырех матчей.

“Миннесота” (20-17-6) после поражения от “Флэймз”, которое стало для команды третьим за четыре матча (1-2-1), отдыхала и копила силы для реванша. В борьбе за вторую “уайлд-кард” Западной конференции “Уайлд” уступают “Калгари” пять очков.

В среду Расмус Андерссон заключил с “Флэймз” шестилетний контракт на $27,3 млн ($4,55 млн в среднем за сезон). Летом этого года 23-летний защитник мог бы стать ограниченно свободным агентом. В 45 играх нынешнего чемпионата Андерссон набрал 12 (3+9) очков.

“Сан-Хосе” – “Коламбус” (06:30): “Блю Джекетс” нравится в гостях

“Коламбус” (21-15-8) во вторник обыграл “Анахайм” (4:3) и продлил серию гостевых матчей без поражений в основное время до девяти (6-0-3). “Блю Джекетс” попробуют улучшить данный результат, а тренер клуба Джон Торторелла проведет 1302-ю игру в карьере и по этому показателю опередит Майка Бэбкока на 12-м месте в истории.

У “Шаркс” Джо Торнтон сыграет в своем 1612-м матче и сравняется на 11-м месте в истории с Рэем Бурком. “Сан-Хосе” (19-22-4) вернулся домой после пятиматчевого турне (2-2-1). Во вторник “Шаркс” уступили “Сент-Луису” (2:3) и потеряли капитана Логана Кутюра, получившего травму ноги. Ожидается, что он пропустит около шести недель.

“Вегас” – “Лос-Анджелес” (06:00): поражения “Кингз”

“Вегас” (24-16-6) во вторник уступил “Питтсбург” (3:4), не смог продлить победную серию до пяти встреч и снова опустился на второе место в Тихоокеанском дивизионе. В четверг “Голден Найтс” проведут шестую встречу в рамках семиматчевой домашней серии, после которой они отправятся в затяжное восьмиматчевое турне.

“Кингз” (17-24-4) в среду уступили “Далласу” (1:2) и проиграли в третий раз подряд. “Лос-Анджелес” имеет две победы в последних девяти матчах и занимает последнее место в Западной конференции.