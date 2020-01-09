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Хоккей

Овечкин может побить рекорд Гретцки

Николай ПисаревНет комментариев
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Александр Овечкин

Александру Овечкину осталось забросить еще 210 шайб, чтобы повторить снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894). Генеральный менеджер “Вашингтон Кэпиталз” Брайан Маклеллан считает, что у форварда есть шанс для этого.

“Он уже не будет таким скоростным и взрывным игроком, как раньше, но он все равно будет забивать, – сказал Маклеллан в интервью телеканалу Sportsnet в среду. – Если он продолжит бросать так, как сейчас, у него есть шанс”.

В понедельник в матче против “Оттава Сенаторз” (6:1 – победа “Кэпиталз”) Овечкин оформил дубль, догнав Теему Селянне по количеству голов (684) и разделив с ним 11-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Ему осталось отправить в ворота еще шесть шайб, чтобы сравняться с Марио Лемье (10-е место), и 16, чтобы стать восьмым хоккеистом НХЛ, перешагнувшим рубеж в 700 точных бросков.

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Но для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину нужно и дальше играть на высочайшем уровне, и это связано с целым рядом факторов.

“Очень многое будет зависеть от здоровья, – сказал Маклеллан. – Его бросок по-прежнему хорош, и пока это так, пока с ним будут играть хорошие партнеры, пока мы будем занимать место в десятке лучших команд по розыгрышу большинства, у него есть шанс задержаться в лиге надолго. Его долголетие – ключевой фактор”.

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Все зависит от того, как долго будет играть Овечкин. В сентябре 34-летний хоккеист сказал, что еще не думал, как поступить после истечения срока действия его нынешнего контракта. А это произойдет в следующем году. 1 июля этого года он получит право продлить контракт с “Кэпиталз” на срок до восьми лет.

“Посмотрим, что будет через два года, – сказал Овечкин. – Посмотрим, какими мы будем. Конечно, я хочу играть, пока могу. Но я не хочу выходить на площадку и становиться посмешищем. Если я смогу играть на своем уровне, я буду играть”.

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Овечкин забрасывает в среднем 0,61 шайбы за матч. При такой скорострельности он догонит Гретцки через 344 игры. Это больше четырех сезонов.

“Мне придется играть до 60 лет, чтобы побить этот рекорд, – сказал Овечкин в интервью NHL.com в прошлом месяце. – Шучу. Посмотрим”.

Источник: nhl.ru
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