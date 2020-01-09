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Хоккей

Сергей Витер: «Нам будет очень сложно догонять, но никто не сдается»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер донецкого «Донбасса» Сергей Витер прокомментировал результат очного поединка «Днепр» – «Донбасс» (3:2).

«Я считаю, что мы сегодня очень хорошо играли – это мое мнение, я так редко говорю. Мы имели преимущество, но не забивали: то клюшка сломается, то еще что-то…

Очень безобразно было в начале, какой-то курьезный гол пропустили, потом в большинстве, но мы выправили игру. Опять же потом получили ошибку от опытного игрока, что ж поделать. Эта игра нам была нужна как воздух. Не смогли.

В турнирную таблицу мы смотрим, все знаем. Цель – догнать лидеров, но для этого сегодня нужно было побеждать».

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По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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