Сергей Витер: «Нам будет очень сложно догонять, но никто не сдается»

Главный тренер донецкого «Донбасса» Сергей Витер прокомментировал результат очного поединка «Днепр» – «Донбасс» (3:2).

«Я считаю, что мы сегодня очень хорошо играли – это мое мнение, я так редко говорю. Мы имели преимущество, но не забивали: то клюшка сломается, то еще что-то…



Очень безобразно было в начале, какой-то курьезный гол пропустили, потом в большинстве, но мы выправили игру. Опять же потом получили ошибку от опытного игрока, что ж поделать. Эта игра нам была нужна как воздух. Не смогли.



В турнирную таблицу мы смотрим, все знаем. Цель – догнать лидеров, но для этого сегодня нужно было побеждать».

По материалам сайта ХК «Донбасс»