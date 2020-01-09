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Хоккей

Замены в составе участников “Матча звезд”

Николай ПисаревНет комментариев
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Крис Летанг и Джек Гюнцель

Во вторник стало известно, что на “Матч звезд НХЛ 2020 Honda” поедут Тристан Джарри и Крис Летанг из “Питтсбург Пингвинз”.

Джарри заменит травмированного голкипера “Коламбус Блю Джекетс” Юнаса Корписало, а защитник Летанг сыграет вместо нападающего “Пингвинз” Джейка Гюнцеля. Обе замены произведены в составе сборной Столичного дивизиона.

Джарри впервые примет участие в “Матче звезд”. В нынешнем сезоне 24-летний голкипер выиграл 13 матчей, проиграл шесть в основное время и один в дополнительное, пропуская в среднем 1,99 шайбы за встречу и парируя 93,5% бросков. На его счету также три игры на ноль.

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Для Летанга предстоящий “Матч звезд” станет шестым в карьере, и он обгонит Пола Коффи по этому показателю, заняв первое место среди защитников в истории “Питтсбурга”. В 34 матчах этого чемпионата 32-летний хоккеист набрал 26 (10+16) очков.

Корписало 30 декабря сделали операцию на колене, и с тех пор он не играет, а Гюнтцеля прооперировали 31 декабря в связи с травмой плеча.

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“Матч звезд” состоится 25 января в Сент-Луисе.

Источник: nhl.ru
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