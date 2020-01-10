Экс-украинский нападающий продолжит карьеру в QMJHL

Как сообщают социальные сети клуба «Руэн-Норанда Хаскис», клуб подписал контракт с 17-летним нападающим Алексеем Миклухой.

Долгое время форвард выступал в чемпионатах Словакии по различным возрастам, а в 16 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии U18 (82 очка в 41 матче).

Сезон 2018/19 Миклуха провёл в хоккейной академии «Ред Булл» в чемпионате Чехии U19, и вошёл в топ-3 форвардов своей команды – 39 матчей, 52 (18+34) очка при показателе полезности +10.

В сезоне 2017/18 нападающий выступал за сборную Украины U18 на Кубке 4-х наций, однако в 2018 году дебютировал в юниорской сборной Словакии.

Нынешний сезон форвард начинал в академии «Ред Булл»,заработав 9 (4+5) очков в 12 матчах на DHL Cup.Также Миклухапровёл 4 матча за словаков на Кубке Глинки-Гретцки, набрав 4 (2+2) очка.

Отметим, что в 2021 году Алексей Миклуха имеет возможность быть выбранным на Драфте НХЛ. Новый клуб нападающего – «Руен-Норанда Хаскис», является двукратным обладателем Мемориального кубка, вручаемого чемпиону Канадской хоккейной лиги, которая объединяет 4 лучших юниорских лиги страны. Этим же клубом Миклуха был выбран на Драфте Канадской хоккейной лиги в первом раунде под общим 54-м номером.