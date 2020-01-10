Кирилл Фроленко дисквалифицирован на одну игру

Спортивно-дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги сообщает:

В соответствии с регламентом соревнований и на основании протокола матча №77между командами «Ледяные Волки» и МХК «Динамо», на игрока команды «Ледяные Волки» №23Фроленко Кирилла, который был наказан четвёртым в сезоне дисциплинарным (10 мин.) штрафом, наложено дисциплинарное наказание в соответствии с пунктом 5.1Таблицы штрафов и наказаний в виде обязательной дисквалификации на 1 календарный матч.

Таким образом,Кирилл Фроленконе сможет помочь своей команде в матче против «Кременчука», который состоится 11 января. Начало встречи в 17:45, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.