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Пятница, 10 января, 2020
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Хоккей

Кирилл Фроленко дисквалифицирован на одну игру

Николай ПисаревНет комментариев
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Спортивно-дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги сообщает:

В соответствии с регламентом соревнований и на основании протокола матча №77между командами «Ледяные Волки» и МХК «Динамо», на игрока команды «Ледяные Волки» №23Фроленко Кирилла, который был наказан четвёртым в сезоне дисциплинарным (10 мин.) штрафом, наложено дисциплинарное наказание в соответствии с пунктом 5.1Таблицы штрафов и наказаний в виде обязательной дисквалификации на 1 календарный матч.

Таким образом,Кирилл Фроленконе сможет помочь своей команде в матче против «Кременчука», который состоится 11 января. Начало встречи в 17:45, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.

Источник: uhl.ua
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