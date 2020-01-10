“Лос-Анджелес” – “Даллас” (1:2): пятая подряд победа “Старз”

Блэйк Комо

“Даллас” (25-14-4) одержал пятую волевую победу подряд и вышел на второе место Центрального дивизиона, сравнявшись по очкам с “Колорадо”. “Лос-Анджелес” открыл счет на третьей минуте первого периода благодаря голу Анже Копитара, но во втором периоде “Старз” вышли вперед после голов Джейми Бенна и Блэйка Комо, забитых с разницей в 37 секунд.

Надежно в воротах “Далласа” сыграл Антон Худобин, сделавший 30 сэйвов и продливший личную победную серию до пяти встреч. За этот отрезок он пропустил лишь восемь шайб. Всего в 18 матчах чемпионата (15 в старте) голкипер сыграл 11-5-1 при 2,13 в среднем пропущенных гола и 93,3% сэйвов.

“Он играет фантастически, – сказал о вратаре тренер “Старз” Рик Боунесс. – Мы говорили об этом в том числе весь прошлый год, потому что мы попали в плей-офф благодаря ему. Мы знаем, что когда он появляется в воротах, то выкладывается на полную катушку. И мы знаем, что если он играет, то работа будет сделана. Сегодня мы пропустили первыми, но он сделал необходимые сэйвы, что помогло ребятам перехватить инициативу”.

“Кингз” (17-24-4) проиграли в третий раз подряд и имеют две победы в последних девяти матчах. Забив 328-й гол в карьере, Копитар вышел на четвертое место в клубной истории, обойдя Берни Николлса. Голкипер Джонатан Куик сделал 30 сэйвов.

Нападающие Денис Гурьянов (“Даллас”) и Николай Прохоркин (“Лос-Анджелес”) нанесли по пять бросков в створ и стали лидерами своих команд.