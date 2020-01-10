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Хоккей

Определились победители конкурса #хочуклюшкуотУХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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30 декабря, на официальном сайте Украинской хоккейной лигизапустилось финальное голосование, которое определило троих обладателей клюшекVapor FlyliteотBauer.В голосовании участвовали 10 лучших видео, среди которых украинские хоккейные болельщики определили тройку победителей.

По итогу конкурса первые места распределились таким образом:

  • Денис Жеребко;
  • Ренат Нагнеев;
  • Даниил Козаченко;

    • В течении дня Украинская хоккейная лига свяжется с тремя победителями для уточнения деталей.


    Мы благодарим всех участников конкурса за красочные видео и желаем удачи в будущих розыгрышах. Оставайтесь с нами и не пропускайте все самые интересные новости украинского и мирового хоккея!

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    Источник: uhl.ua
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