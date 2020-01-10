“Рейнджерс” – “Нью-Джерси” (6:3): пять очков ДиЭнджело, 46 сэйвов Шестеркина

Тони ДиЭнджело и Мика Зибанежад

Защитник Тони ДиЭнджело оформил хет-трик и сделал две передачи, повторив рекорд для защитников “Рейнджерс” по голам и очкам в одной игре.

“Нью-Йорк” (21-18-4) добился второй победы подряд также благодаря 3 (1+2) очкам Артемия Панарина и 46 сэйвам Игоря Шестеркина, сыгравшего свой второй матч в НХЛ.

“Моим предыдущим личным рекордом были два очка за игру, – сказал Дианджело. – У меня были несколько игр с двумя очками, но набрать три в первом периоде и еще два во втором было круто. Но также важно, что это помогло победить. Голы получились важными”.

По итогам 43 матчей на счету Панарина 61 (24+37) очко, с которыми он занимает шестое место в лиге. Он стал первым игроком в клубной истории, набравшим 60 очков за такой короткий срок. А с 46 очками в равных составах Панарин с отрывом в четыре балла от ближайшего преследователя (Нэйтан Маккиннон) лидирует в НХЛ.

“Он был очень хорош, и он нам нужен таким”, – сказал тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн о Панарине.

“Нью-Джерси” (15-21-7) потерпел третье подряд поражение. В составе “Девилз” голом и передачей отметился Дэймон Северсон, а Маккензи Блэквуд пропустил пять шайб с 25 бросков и в конце второго периода был заменен на Луи Доминга (11 сэйвов).

“Рейнджерс” доигрывали встречу без защитника Райана Линдгрена, во втором периоде получившего травму нижней части тела.