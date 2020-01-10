“Тампа-Бэй” – “Аризона” (4:0): первый шатаут Василевского

Андрей Василевский

Андрей Василевский сделал 25 сэйвов, оформил первый в сезоне шатаут и помог “Тампе” продлить победную серию до девяти матчей. Также двумя голами у “Лайтнинг” (26-13-4) отметился Никита Кучеров, набравший очки в шестой игре подряд.

“Первый матч на ноль многое значит для команды и Василевского, – сказал Кучеров. – Он играет невероятно. Вне зависимости от того, что о нем говорят, я его считаю лучшим вратарем лиги. И сегодня он это доказал. Да он весь сезон это доказывал”.

Предыдущий сухой матч Василевского и “Тампы” произошел 16 февраля.

“Да, много времени прошло, – сказал Василевский. – Считаю, что все 60 минут мы играли хорошо. У нас были матчи, в которых я имел шанс сыграть на ноль, но мы пропускали в концовке. Сегодня мы сыграли идеально, вся команда это заслужила”.

Также голом у “Лайтнинг” отметился Михаил Сергачев, а Стивен Стэмкос, Седрик Пакетт и Патрик Марун сделали по две передачи.

“Аризона” (25-17-4) проиграла впервые за пять встреч. В воротах “Койотиз” сыграл Эдин Хилл, сделавший 30 сэйвов.