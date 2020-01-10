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Хоккей

У Гостисбира травма, Воробьева отправили в АХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Шейн Гостибир

Защитник “Филадельфии Флайерз” Шейн Гостисбир пропустит около трех недель из-за травмы левого колена.

Хоккеист получил повреждение во вторник в концовке третьего периода выездного матча против “Каролина Харрикейнз”, который завершился в овертайме поражением “Флайерз” – 4:5. Гостисбир, которому 14 января предстоит артроскопическая операция, в среду уже пропустил матч против “Вашингтон Кэпиталз” (победа “Филадельфии” – 3:2). Ему на замену клуб вызвал из АХЛ защитника Марка Фридмана.

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В 40 матчах нынешнего чемпионата Гостисбир набрал 12 (5+7) очков. В общей сложности он сыграл в НХЛ 388 матчей (все за “Флайерз”), записав в них на свой счет 199 (51+148) баллов за результативность.

В четверг “Филадельфия” также вызвала из АХЛ нападающего Давида Каше, отправив туда форварда Михаила Воробьева. Следующий матч команда проведет в субботу (воскресенье, 03:00 мск) против “Тампа-Бэй Лайтнинг”.

Источник: nhl.ru
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