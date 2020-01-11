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Хоккей

“Флорида” – “Ванкувер” (5:2): дубль Аккари, победа Бобровского

Николай ПисаревНет комментариев
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Майк Хоффман

“Флорида” (23-16-5) в седьмом подряд матче продолжила чередовать поражения с победами. Сегодняшний успех “Пэнтерз” принесли два гола Ноэла Аккари, победная шайба Евгения Дадонова, отличившегося в пятый раз за пять матчей, и 30 сэйвов Сергея Бобровского, пропустившего не больше двух шайб впервые с 16 декабря.

“Ребята сегодня мне здорово помогали и играли надежно, – сказал Бобровский. – Отличная была игра, все внесли свой вклад “.

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Аккари начал сезон с 18 голами в 180 матчах. В этом чемпионате у него уже 17 шайб, в том числе 12 в последних 12 играх. Джонатан Юбердо сделал две передачи и на расстояние одного очка приблизился к Олли Йокинену (419) в борьбе за звание самого результативного игрока в истории “Пэнтерз”.

“Ванкувер” (23-17-4) проиграл второй раз подряд после серии из семи побед, за два матча пропустив 14 шайб. Вратарь “Кэнакс” Тэтчер Демко сделал 44 сэйва.

Источник: nhl.ru
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