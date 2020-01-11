Матчи регулярного чемпионата 10 января 2020 года (онлайн)

Эрик Джонсон,Натан МакКиннон и Микка Рантанен

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Расписание матчей 10 января (время московское):

“Детройт Ред Уингз” – “Оттава Сенаторз” (03:30)

“Каролина Харрикейнз” – “Аризона Койотиз” (03:30)

“Колорадо Эвеланш” – “Питтсбург Пингвинз” (05:00)

“Колорадо” – “Питтсбург” (05:00 мск): спад “Эвеланш”

“Питтсбург” (26-12-5) во вторник обыграл “Вегас” (4:3) и одержал 12-ю победу за последние 16 матчей. Ворота команды в той встрече защищал Тристан Джарри, сыгравший 12-3-1 в своих предыдущих 15 поединках в старте.

Евгений Малкин в игре с “Голден Найтс” забил свой 12-й гол в сезоне и первый за четыре матча. Набрав 1042-е очко в карьере, он вышел на единоличное 73-е место в истории НХЛ, оставив позади Даниэля Седина. Ближайшая цель – Анри Ришар (1046).

В скором времени в состав “Питтсбурга” должен вернуться лидер команды Сидни Кросби. В четверг он получил выходной и не принимал участие в тренировке вместе с командой. Центрфорвард не играл с 9 ноября. С тех пор “Пингвинз” показали результат 16-6-4 и сейчас занимают третье место в Столичном дивизионе.

“У него были действительно насыщенные дни, – сказал после занятия в четверг наставник “Питтсбурга” Майк Салливан. – Сейчас можно увидеть, что он становится сильнее с каждым днем. Все смотрят на него. Его присутствие хорошо влияет на команду”.

Если бы Кросби сыграл в пятницу, то матч стал бы еще и интересен его личным противостоянием с Нэйтаном Маккинноном. Лидеры своих команд в жизни являются хорошими друзьями и вместе летом готовятся к сезону.

Маккиннон с 65 (26+39) очками делит третье место в споре лучших бомбардиров лиги, отставая на пять баллов от лидирующего Коннора Макдэвида из “Эдмонтона”. “Колорадо” (25-15-4) во вторник уступил “Рейнджерс” (3:5) и проиграл в седьмой раз за 10 матчей, из-за чего опустился на третье место в Центральном дивизионе.

В пятницу у “Эвеланш” не сыграет нападающий Юнас Донской, который проходит проверку на сотрясение мозга. Во втором звене в поединке с “Питтсбургом” его заменит Валерий Ничушкин, который в последних восьми матчах набрал 6 (1+5) очков.

“Каролина” – “Аризона” (03:30): “Харрикейнз” ждут Уильямса

“Каролина” (25-16-2) во вторник обыграла “Филадельфию” (5:4 ОТ) и смогла избежать третьего поражения подряд. С 52 очками “Харрикейнз” делят с “Флайерз” четвертое место в Столичном дивизионе, но у “Ураганов” есть одна игра в запасе.

Во вторник однолетний контракт на $700 000 с “Каролиной” подписал нападающий Джастин Уильямс. В прошлом сезоне он был капитаном команды и в 82 матчах регулярного чемпионата набрал 53 (23+30) очка. В четверг Уильямс провел первую в этом сезоне тренировку в составе “Харрикейнз”. Он рассчитывает, что его возвращение в состав пройдет “легко и без особых проблем”, хотя ему может понадобиться некоторое время для адаптации.

“Я реально оцениваю ситуацию, – сказал 38-летний нападающий после тренировки. – Мне нужно время, и, к счастью, оно есть. Я уверен, что (тренер Род Бриндамор) даст мне знать, когда я буду готов. Когда вы садитесь за руль после долгого перерыва, вы же ощущаете некий дискомфорт, так? Я умею играть в хоккей. Сейчас мне надо снова окунуться в эту атмосферу, почувствовать себя комфортнее. Нужно потренироваться некоторое время. Тогда я снова смогу вести машину на положенной скорости”.

По словам Бриндамора, Уильямс не сразу появится в составе. После занятия в четверг тренер признался, что еще не думал над тем, какие перестановки произойдут в тройках, когда Уильямс наберет форму.

“Нет смысла включать его в состав сейчас, потому что он еще не готов, – сказал Бриндамор. – Я не знаю, сколько времени ему потребуется. Может быть неделя, две. Когда я пойму, что он готов играть, тогда я приму решение относительно состава, если будет нужно, но … пока это не вопрос ближайшего будущего. Мы не торопимся. Всему свое время. Он станет замечательным партнером. Он – лидер. Поэтому он нам поможет. Не думаю, что мы сильно изменимся. Его появление на тренировке сегодня добавило сил команде. То же самое будет, когда он окажется в составе”.

“Аризона” (25-17-4) в четверг уступила “Тампе” (0:4) и проиграла впервые за пять встреч. “Койотиз” снова позволили догнать себя “Вегасу” в борьбе за первое место Тихоокеанского дивизиона, но у команды есть одна игра в запасе.

В четверг в воротах “Койотиз” сыграл Эдин Хилл, сделавший 30 сэйвов. Поэтому перед матчем в пятницу была вероятность, что в игре с “Каролиной” состоится долгожданный дебют в НХЛ Ивана Просветова, который еще в воскресенье был вызван из команды Американской хоккейной лиги “Тусон” после травмы Антти Раанты. Также у “Койотиз” травмирован голкипер Дарси Кемпер. Однако Раанта восстановился от повреждения и в пятницу займет место в воротах “Аризоны”. В 15 встречах этого сезона в АХЛ 20-летний российский голкипер сыграл 11-3-0 при 2,38 в среднем пропущенных гола, 93,1% сэйвов и одном шатауте.

“Самое удивительное качество Просветова – он бесконечно готов учиться, – отмечал тренер вратарей “Тусона” Зак Бьерк. – Ему недостаточно просто выслушать совет и следовать ему. Ему надо знать, почему надо делать именно так, что за этим стоит. Он стремится получить максимум информации, чтобы поднять свою игру на новый уровень”.

Если бы Просветов сыграл в пятницу, то российская вратарская школа получила бы новый рекорд. Пока нынешний чемпионат по числу вратарей из России (семь), принявших в нем участие, делит первое место с чемпионатом 2014-15.

“Детройт” – “Оттава” (03:30): неудачная серия “Сенаторз”

“Оттава” (16-22-5) во вторник уступила “Вашингтону” (1:6) и потерпела пятое поражение подряд (0-4-1). Последнюю победу команда одержала 23 декабря во встрече с “Баффало” (3:1). В предыдущих четырех встречах “Сенаторз” уступили в основное время и в каждой игре пропускали пять или более голов. При этом в соперниках у подопечных Ди-Джея Смита кроме “Кэпиталз” были “Питтсбург”, “Флорида” и “Тампа”.

“Это часть нашего рабочего процесса, – сказал Смит. – И отличная возможность для наших молодых парней увидеть, как нужно играть, чтобы достичь уровня лучшей команды НХЛ. Мы будем продолжать прогрессировать”.

Вратарь Крэйг Андерсон в игре с “Вашингтоном” пропустил пять шайб с 30 бросков и в начале третьего периода был заменен на Маркуса Хогберга. Именно Хогберг в пятницу займет место в воротах.

“Детройт” во вторник уступал “Монреалю” 0:2, но сумел отыграться и вырвать победу (4:3) благодаря голу Филипа Задины за 3:52 до финальной сирены. Для “Ред Уингз” (11-30-3), которые по-прежнему остаются худшей командой лиги, та победа стала второй за 10 матчей.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. Оба раза сильнее была “Оттава”, в составе которой четыре шайбы в этих матчах забросил Энтони Дюклер. В декабре форвард забил 11 голов, а вот в последних пяти матчах отличиться ни разу не смог.