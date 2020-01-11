Матчи регулярного чемпионата 11 января 2020 года (онлайн)

Джек Айкел

Трансляции матчей дня смотрите в соответствующих протоколах >>>

Расписание матчей 11 января (время московское):

“Баффало Сэйбрз” – “Ванкувер Кэнакс” (21:00)

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Бостон Брюинз” (03:00)

“Вашингтон Кэпиталз” – “Нью-Джерси Девилз” (03:00)

“Каролина Харрикейнз” – “Лос-Анджелес Кингз” (03:00)

“Оттава Сенаторз” – “Монреаль Канадиенс” (03:00)

“Филадельфия Флайерз” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (03:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (04:00)

“Чикаго Блэкхокс” – “Анахайм Дакс” (04:30)

“Вегас Голден Найтс” – “Коламбус Блю Джекетс” (06:00)

“Калгари Флэймз” – “Эдмонтон Ойлерз” (06:00)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Даллас Старз” (06:30)

“Филадельфия” – “Тампа-Бэй” (03:00 мск): победная серия “Лайтнинг”

“Тампа” (26-13-4) в четверг обыграла “Аризону” (4:0) и продлила победную серию до девяти матчей. Никита Кучеров в том поединке продлил результативную серию до шести игр, а Андрей Василевский оформил первый в сезоне шатаут. В последних 13 встречах в старте россиянин сыграл 11-1-1. Предыдущий сухой матч Василевского и “Лайтнинг” произошел 16 февраля. В субботу “Тампа” может одержать 10-ю победу подряд и повторить клубный рекорд, установленный в прошлом сезоне.

“Первый матч на ноль многое значит для команды и Василевского, – сказал Кучеров после победы над “Койотиз”. – Он играет невероятно. Вне зависимости от того, что о нем говорят, я его считаю лучшим вратарем лиги. И сегодня он это доказал. Да он весь сезон это доказывал”.

С 56 очками “Тампа” поднялась на второе место в Атлантическом дивизионе. Во встрече с “Аризоной” травму у “Лайтнинг” получил форвард Ондржей Палат, статус которого “со дня на день”. Кроме того, в пятницу стало известно, что защитник команды Райан Макдона, не игравший в трех последних матчах, пропустит еще как минимум две встречи.

В пятницу генеральный менеджер “Тампы” Жюльен Брисбуа вызвал из фарм-клуба в АХЛ нападающего Александра Волкова. 22-летний россиянин в нынешнем сезоне уже сыграл четыре матча за “Лайтнинг”, нанеся три броска по воротам. В чемпионате 2019-20 годов он провел 25 игр в АХЛ за “Сиракьюз Кранч”, забросив две шайбы и набрав 15 очков

“Филадельфия “(23-15-6) в среду обыграла “Вашингтон” (3:2) и прервала серию из четырех поражений. Тогда “Флайерз” одержали победу в первом домашнем матче после гостевого турне из шести встреч (1-4-1).

“Нам нравится играть перед своими болельщиками, у нас тут хорошие результаты, – сказал после победы над “Кэпиталз” форвард Кевин Хэйз, чья команда в Wells Fargo Center сыграла 13-2-4.

В четверг стало известно, что защитник “Филадельфии” Шейн Гостисбир пропустит около трех недель из-за травмы левого колена, которую он получил во вторник в матче с “Каролиной” (4:5 ОТ). В 40 встречах нынешнего чемпионата он набрал 12 (5+7) очков. Также “Флайерз” вызвали из АХЛ нападающего Давида Каше, отправив туда форварда Михаила Воробьева.

“Айлендерс” – “Бостон” (03:00): серия Пастрняка

“Бостон” (26-8-11) после серии из трех поражений одержал две победы подряд. В четверг “Брюинз” обыграли “Виннипег” (5:4), а Давид Пастрняк оформил хет-трик и продлил результативную серию до 12 матчей. За время удачного отрезка чешский форвард набрал 19 (9+10) очков и с 35 голами в 45 матчах лидирует в споре снайперов. Ожидается, что в состав “Бостона” в субботу после одного пропущенного матча вернется защитник Здено Хара.

“Айлендерс” (27-12-3) во вторник взяли верх над “Нью-Джерси” (4:3 ОТ) и одержали четвертую победу в семи матчах, сыгранных за 12 дней. С 57 очками команда занимает второе место в Столичном дивизионе.

“Калгари” – “Эдмонтон” (06:00): вторая “Битва за Альберту”

В субботу принципиальные соперники проведут второй очный матч в сезоне. Первая встреча состоялась 27 декабря и завершилась уверенной гостевой победой “Флэймз” со счетом 5:1.

“Эдмонтон” (24-17-5) в четверг обыграл “Монреаль” (4:2) и продлил серию без поражений в основное время до пяти матчей (4-0-1). Коннор Макдэвид в той встрече сделал пас и первым в лиге достиг отметки в 70 очков. Второй год подряд он это сделал в 46-й игре сезона. Последний раз дважды подряд так быстро это делал Яромир Ягр в составе “Питтсбурга” в сезонах 1998-99 (46 матчей) и 1999-00 (38). В списке лучших бомбардиров лиги вслед за Макдэвидом идет его партнер по команде Леон Драйзайтль (25+44=69).

“Калгари” (24-17-5) в четверг обыграл “Миннесоту” (2:1) и продлил победную серию до четырех матчей. Данный отрезок позволил “Флэймз” вернуться в восьмерку сильнейших на Западе. Вместе с “Эдмонтоном” они делят третье место в Тихоокеанском дивизионе, набрав по 53 очка в 46 матчах.

“Безумно важно, что серия продолжилась, – сказал вратарь “Калгари” Кэм Тэлбот после победы над “Уайлд”. – До перерыва на “Матч звезд” нам осталось провести четыре матча, и мы стараемся оторваться от преследователей и догнать команды, которые находятся впереди. Это очень важный отрезок”.

“Сан-Хосе” – “Даллас” (06:30): Павелски вернется домой

Форвард “Далласа” Джо Павелски в субботу впервые выйдет на лед арены SAP Center в составе “Старз”, чтобы сыграть против “Сан-Хосе”. Первые 13 сезонов своей карьеры в НХЛ Павелски провел в “Шаркс”, а в последние четыре года был капитаном команды. Летом прошлого года он стал неограниченно свободным агентом и не сумел договориться с клубом о продлении контракта. Поэтому 1 июля форвард заключил трехлетнее соглашение с “Далласом” на $21 млн ($7 млн в среднем за сезон).

“Не знаю, что у меня на душе будет твориться, что там будет, – сказал нападающий “Старз”. – Я с нетерпением ждал эту поездку и рад, что она наконец-то состоится. Я провел там так много времени, поэтому с большим нетерпением жду, когда снова окажусь там. Увижу друзей, бывших партнеров”.

В четверг “Шаркс” (20-22-4) уверенно сыграли в первом матче без нынешнего капитана Логана Кутюра, который выбыл из строя на шесть недель, и победили “Коламбус” (3:1). Решающую шайбу в большинстве тогда забросил Джо Торнтон, сыгравший 1612-й матч в лиге и по этому показателю сравнявшийся на 11-м месте в истории с Рэем Бурком. В последних 10 встречах “Шаркс” сыграли 4-2-2 после отрезка 1-8-1.

“Даллас” (26-14-4) в четверг обыграл “Анахайм” (3:0) и продлил победную серию до шести встреч. Бен Бишоп в том матче сделал 27 сэйвов и сыграл на ноль во второй раз в сезоне и 33-й в карьере, а Денис Гурьянов отличился в 10-й раз в сезоне и стал первой звездой встречи.

“Оттава” – “Монреаль” (03:00): неудачная серия “Канадиенс”

“Монреаль” (18-20-7) в последнем матче с “Эдмонтоном” (4:2) вел со счетом 2:0 к началу второго периода, но упустил преимущество и позволил “Ойлерз” забить четыре раза подряд. Таким образом “Канадиенс” не смогли выиграть в восьмой раз подряд (0-7-1). Это вторая такая серия команды в сезоне. С 16 ноября по 1 декабря “Монреаль” сыграл 0-5-3.

“Мы не выбросили белое полотенце – ни один наш игрок, ни целая команда, – заявил главный тренер Клод Жюльен. – Мы сражаемся за победу в каждом матче. Но вы знаете, то там ошибка, то здесь ошибка – и шайба оказывается в нашей сетке. А вот у нас возникает голевой момент в атаке то там, то здесь – и мы не можем его реализовать. В целом мы видим проблемы, и для нас это большой вызов. Мы должны преодолеть ситуацию, повернуть ее в свою пользу. То, что мы и пытаемся сделать”.

В состав “Монреаля” в игре с “Ойлерз” после четырех пропущенных из-за сотрясения мозга матчей вернулся нападающий Брендан Галлахер. Однако в пятницу утром он поставил клуб в известность о проблемах со здоровьем и пропустил тренировку. Форварда мучает головная боль, из-за которой он может пропустить субботнюю встречу.

“У него было сотрясение мозга, и сейчас мы хотим убедиться, что это не рецидив, – сказал Жюльен после тренировки в пятницу. – Возможно, это какой-то вирус. Он сейчас у врачей. Нам нужна осторожность в этой ситуации в связи с тем, через что ему только что пришлось пройти. Если его проблемы связаны с сотрясением, он не будет играть. Здоровье хоккеиста для нас имеет приоритетное значение. Мы не будем включать игрока с такими проблемами в заявку”.

“Оттава” (16-22-6) в пятницу в серии буллитов уступила “Детройту” (2:3 Б) и впервые в сезоне проиграла в шестой раз подряд (0-4-2). В том матче “Сенаторз” играли без заболевшего защитника Марка Боровицки. Зато в их состав после семи пропущенных игр вернулся Рон Хэйнси.

“Баффало” – “Ванкувер” (21:00): спад “Кэнакс”

“Ванкувер” (23-17-4) после серии из семи побед неудачно съездил во Флориду, уступив “Пэнтерз” и “Лайтнинг” с общим счетом 4:14. Из-за неудачного отрезка “Кэнакс” выпали из восьмерки сильнейших на Западе и сейчас занимают пятое место в Тихоокеанском дивизионе, отставая от зоны плей-офф на два очка.

“Баффало” (19-18-7) в четверг проиграл “Сент-Луису” (1:5) и не смог продлить победную серию до трех встреч. В последних 11 поединках “Сэйбрз” сыграли 3-7-1, из-за чего опустились на 12-е место в Восточной конференции. Отставание от восьмерки сильнейших составляет семь баллов. Джек Айкел в субботу попытается продлить результативную серию до шести матчей.

“Вашингтон” – “Нью-Джерси” (03:00): “Кэпиталз” подпускают конкурентов

“Вашингтон” (30-10-5) в среду уступил “Филадельфии” (2:3) и не смог продлить победную серию до четырех матчей. С 65 очками “Кэпиталз” продолжают лидировать в общей таблице НХЛ, но ближайшие конкуренты – “Бостон” и “Сент-Луис” сократили отрыв до двух баллов. В последних 12 встречах с командами Столичного дивизиона “Вашингтон” одержал 10 побед. Евгений Кузнецов в субботу попробует продлить результативную серию до семи матчей.

“Нью-Джерси” (15-21-7) в четверг уступил “Рейнджерс” (3:6) и после отрезка 4-0-1 потерпел третье подряд поражение, пропустив в этих матчах 15 шайб. От зоны плей-офф на Востоке “Девилз” отстают уже на 15 очков.

“Сент-Луис” – “Рейнджерс” (04:00): Панарин поймал кураж

“Нью-Йорк” (21-18-4) в четверг обыграл “Нью-Джерси” (6:3) и одержал вторую победу подряд после серии из трех поражений. Артемий Панарин в двух играх кряду набрал по 3 (1+2) балла. По итогам 43 матчей на счету российского форварда 61 (24+37) очко, с которыми он занимает шестое место в лиге. Панарин стал первым игроком в клубной истории, набравшим 60 очков за такой короткий срок. А с 46 баллами в равных составах россиянин с отрывом в четыре балла от ближайшего преследователя (Нэйтан Маккиннон) лидирует в НХЛ.

В двух последних победных встречах ворота “Рейнджерс” защищал Игорь Шестеркин, но в субботу он уступит место Хенрику Лундквисту.

“Сент-Луис” (28-10-7) в четверг обыграл “Баффало” (5:1) и одержал седьмую подряд домашнюю победу. В субботу действующий чемпион попробует улучшить данный результат. “Блюз” сыграли 20-0-5 в этом сезоне, если забивали первыми. Они являются единственной командой в НХЛ, кто ни разу не проигрывал в основное время при таком сценарии. На своем льду команда одержала 15 побед в 22 встречах (15-4-3).

“Чикаго” – “Анахайм” (04:30): встреча аутсайдеров Запада

“Чикаго” (19-20-6) в четверг уступил “Нэшвиллу” (2:5), проиграв во второй раз подряд и в третий за четыре матча. С 44 очками команда занимает последнее место в Центральном дивизионе. В предыдущем очном матче “Блэкхокс” 3 ноября обыграли “Дакс” в овертайме со счетом 3:2.

“Анахайм” (17-22-5) с 39 баллами замыкает турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. В четверг “Дакс” уступили “Далласу” (0:3) и потерпели пятое поражение за шесть встреч (1-4-1). В субботу команда начнет пятиматчевое турне.

“Вегас” – “Коламбус” (06:00): спад “Вегаса”

В субботу “Вегас” (24-17-6) проведет заключительную встречу в рамках семиматчевой домашней серии. “Голден Найтс” начали ее с четырех побед подряд, но затем потерпели два поражения кряду. С 54 очками “Вегас” продолжает делить с “Аризоной” лидерство в Тихоокеанском дивизионе, но “Койотиз” провели на одну игру меньше.

“Коламбус” (21-16-8) в четверг уступил “Сан-Хосе” (1:3) и потерпел лишь второе поражение в основное время за 16 последних матчей. В субботу команда проведет последний поединок в рамках четырехматчевого турне.

“Каролина” – “Лос-Анджелес” (03:00): “Харрикейнз” идут за лидерами

“Каролина” (26-16-2) в пятницу обыграла “Аризону” (3:0) и одержала вторую победу подряд после двух поражений. Петр Мразек в том матче сделал 32 сэйва и оформил шатаут, который стал для него третьим в сезоне и 21-м в карьере. С 54 очками “Харрикейнз” занимают четвертое место в Столичном дивизионе и на три балла отстают от идущих третьими “Айлендерс”.

“Лос-Анджелес” (18-24-4) в четверг обыграл “Вегас” (5:2) и добился первой победы в четырех матчах. Это помогло “Кингз” уйти с последнего место в Тихоокеанском дивизионе, где теперь располагается “Анахайм”.