“Монреаль” – “Эдмонтон” (2:4): “Канадиенс” упустили лидерство

Алекс Чиассон

“Монреаль” (18-20-7) вел со счетом 2:0 к началу второго периода, но упустил преимущество и позволил “Ойлерз” забить четыре раза подряд. “Канадиенс” не смогли выиграть в восьмой раз подряд (0-8-1). Это вторая такая серия команды в сезоне. С 16 ноября по 1 декабря “Монреаль” сыграл 0-5-3.

“Эдмонтон” (24-17-5) продлил серию без поражений в основное время до пяти матчей (4-0-1). Майк Смит в своем четвертом старте подряд сделал 35 сэйвов, а Коннор Макдэвид сделал пас и первым в лиге достиг отметки в 70 очков. Второй год подряд он это сделал в 46-й игре сезона. Последний раз дважды подряд так быстро это делал Яромир Ягр в составе “Питтсбурга” в сезонах 1998-99 (46 матчей) и 1999-00 (38).

В состав “Монреаля” после четырех пропущенных из-за сотрясения мозга матчей вернулся нападающий Брендан Галлахер. Илья Ковальчук впервые за три встречи в “Канадиенс” остался без очков.