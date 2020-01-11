«Неман» проиграл «Сендерюске» в овертайме во втором матче финала Континентального кубка (видео)

В матче второго игрового дня финала Континентального Кубка «Неман» в овертайме уступил «Сендерюске» со счетом 3:4. Лучшим игроком у гродненского клуба был признанСергей Малявко.

Таким образом, «Сендерюске» одержал вторую победу подряд на турнире. В турнирной таблице сразу три клуба набрали по 4 очка – «Сендерюске», «Неман» и «Ноттингем». Завтра состоится решающий тур.

Напомним, что победа на Континентальном Кубке подарит победителю путевку в Лигу чемпионов.

12 января в заключительном матче «Неман»сыграет с «Ноттингемом». Начало — в 21.00. Гродненцы потеряют шансы на Кубок, если «Сондерюске»не потеряет очки в ранней встрече с «Криковией».

Неман — Сондерийске Войенс — 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Франк (Шарп, 25.23 — бол.). 1:1 — Левша (Хильтунен, Туркин, 30.31). 1:2 — Литтл (Мэйлен, 43.52). 2:2 — С.Малявко (48.06). 3:2 — Савинов (49.16). 3:3 — Шарп (Литтл, 55.34 — бол.). 3:4 — Литтл (63.18).