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«Неман» в стартовом матче Континентального кубка обыграл «Краковию» (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Команды долго боролись за инициативу, поиграли в неравных составах, а самый верный момент для взятия ворот возник у владений Труса: форвард «Краковии» не переиграл Виталия в ближнем бою. Оба соперника ушли на перерыв при счете 0:0.

Довольно быстро белорусы повели 2:0 во втором периоде Хурри забросил щелчком из круга вбрасывания, а вскоре отличился и Кислый.

Счет до финальной сирены, однако, не изменился. Однажды Труса спас каркас ворот, в других моментах Виталий вместе с партнерами не дали соперникам ни шанса.

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2:0 – уверенная и важная победа «Немана» на старте.

Неман – Краковия – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Шайбы 1:0 – 20:57 Хурри (Хильтунен), 2:0 – 26:02 Кислый (Гришанов, Ремезов), ГБ
Штраф:8 – 6

Броски:29 (9+15+5) – 32 (9+10+13)
Неман:Трус; Хиетанен – Гришанов, Е. Степанов – Сусло – С. Малявко; Хоромандо – Крыскин, Малиновский – Ремезов – Кислый; Бадун – Хурри, Хильтунен – Туркин (К) – Левша; Ажгирей – Савинов – Елисеенко; Йекунен, Варивончик.

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Краковия:Копжива; Яхим – Йежек, Тврдонь – Ваховец – Микула; Гула – Ромпковски, Капица – Багенски – Лейво; Кручек (К) – Быхавски, Домогала – Джевецки – Бепешч; Пац – Гайор; Штебих, Камински, Брыничка.

По материалам сайта hockey.by

Источник: uhl.ua
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