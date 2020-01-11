«Неман» в стартовом матче Континентального кубка обыграл «Краковию» (видео)

Команды долго боролись за инициативу, поиграли в неравных составах, а самый верный момент для взятия ворот возник у владений Труса: форвард «Краковии» не переиграл Виталия в ближнем бою. Оба соперника ушли на перерыв при счете 0:0.
Довольно быстро белорусы повели 2:0 во втором периоде – Хурри забросил щелчком из круга вбрасывания, а вскоре отличился и Кислый.
Счет до финальной сирены, однако, не изменился. Однажды Труса спас каркас ворот, в других моментах Виталий вместе с партнерами не дали соперникам ни шанса.