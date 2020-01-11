«Неман» в стартовом матче Континентального кубка обыграл «Краковию» (видео)

Команды долго боролись за инициативу, поиграли в неравных составах, а самый верный момент для взятия ворот возник у владений Труса: форвард «Краковии» не переиграл Виталия в ближнем бою. Оба соперника ушли на перерыв при счете 0:0.

Довольно быстро белорусы повели 2:0 во втором периоде – Хурри забросил щелчком из круга вбрасывания, а вскоре отличился и Кислый.

Счет до финальной сирены, однако, не изменился. Однажды Труса спас каркас ворот, в других моментах Виталий вместе с партнерами не дали соперникам ни шанса.

2:0 – уверенная и важная победа «Немана» на старте.

Неман – Краковия – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)



Шайбы 1:0 – 20:57 Хурри (Хильтунен), 2:0 – 26:02 Кислый (Гришанов, Ремезов), ГБ

Штраф:8 – 6



Броски:29 (9+15+5) – 32 (9+10+13)

Неман:Трус; Хиетанен – Гришанов, Е. Степанов – Сусло – С. Малявко; Хоромандо – Крыскин, Малиновский – Ремезов – Кислый; Бадун – Хурри, Хильтунен – Туркин (К) – Левша; Ажгирей – Савинов – Елисеенко; Йекунен, Варивончик.

Краковия:Копжива; Яхим – Йежек, Тврдонь – Ваховец – Микула; Гула – Ромпковски, Капица – Багенски – Лейво; Кручек (К) – Быхавски, Домогала – Джевецки – Бепешч; Пац – Гайор; Штебих, Камински, Брыничка.

По материалам сайта hockey.by