“Сан-Хосе” – “Коламбус” (3:1): “Шаркс” ответили на травму Кутюра

Джо Торнтон

“Шаркс” (20-22-4) уверенно сыграли в первом матче без капитана Логана Кутюра, который выбыл из строя на шесть недель, и прервали гостевую серию “Коламбуса” без поражений в основное время на отметке в девять матчей (6-0-3).

Голом и передачей у “Сан-Хосе” отметился Кевин Лабанк, а Аарон Делл сделал 30 сэйвов и стал первой звездой матча. Победную шайбу в большинстве забросил Джо Торнтон, также сыгравший 1612-й матч в лиге и по этому показателю сравнявшийся на 11-м месте в истории с Рэем Бурком. В последних 10 встречах “Шаркс” сыграли 4-2-2.

Единственный гол “Коламбуса” (21-16-8) забил Сонни Милано, а Элвис Мерзликин отразил 30 бросков.