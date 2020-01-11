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Хоккей

В белорусской экстралиге завершились очередные поединки с голами на последних минутах (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Три одинаковых счета и победные голы на последних минутах. Результаты матчей.

Группа 2

Брест – Могилев – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 06:14 Слыш (Маслеников, Кукушкин), ГБ,1:1 – 13:16 Коваленя (Ментюк, Балаболкин),1:2 – 57:16 Попков (Калин, А. Герасимов)

Пинские ястребы – Локомотив – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 35:59 Донской (Поздняков), ГБ,1:1 – 43:43 Перегуда (Леонов, Пищальников),1:2 – 57:15 Абметка (Логунов)

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Лида – Химик – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 09:43 В. Михайлов (Козячий, Астанков),1:1 – 14:04 Леоненко (Гавриленко, Ковалевич),2:1 – 58:19 Романов (Козячий, Астанков)

Таблица группы 2

В белорусской экстралиге завершились очередные поединки с голами на последних минутах (видео)

По материалам сайта hockey.by

Источник: uhl.ua
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