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“Вегас” – “Лос-Анджелес” (2:5): рыцарский провал

Николай ПисаревНет комментариев
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Адриан Кемпе

“Лос-Анджелес” (18-24-4) забил четыре гола за вторую половину первого периода, чего оказалось достаточно для первой победы в четырех матчах. В воротах “Кингз” сыграл Джек Кэмпбелл, сделавший 44 сэйва. Дублем у гостей отметился Адриан Кемпе, а Анже Копитар сделал 600-ю передачу в НХЛ.

“Вегас” (24-17-6) проиграл второй матч подряд после серии из четырех побед. “Голден Найтс” отыграли две шайбы во втором периоде благодаря голам Райли Смита и Макса Пачиоретти, отличившегося в 20-й раз в сезоне, но в третьем периоде не реализовали ни одного из 12 бросков. За вторые 40 минут встречи “Рыцари” перебросали “Кингз” со счетом 36-5.

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Весь матч в воротах “Вегаса” провел Малкольм Суббан, сыгравший впервые с 27 декабря.

Источник: nhl.ru
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