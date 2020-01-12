Датчане стали победителями Континентального кубка-2020 (видео)

В сегодняшнем заключительном туре, при сумасшедшей поддержке домашних трибун, вице-чемпион Дании обыграл немотивированных поляков, забросив по шайбе в каждом из периодов, и впервые завоевал еврокубок. Ранее наивысшим достижением «Сендерюйске» была бронза Континентального кубка-2010/11, а также участие в сезоне Хоккейной лиги чемпионов-2014/15.

Победа в финале турнира гарантирует 9-кратному чемпиону Дании участие вХоккейной лиге чемпионовна следующий сезон.



Континентальный кубок. Финал (Военс, Дания). 3-й тур:





«Краковия» (Польша) –«Сендерюйске» (Дания)1:3 (0:1, 0:1, 1:1)



Шайбы: 0:1 – Шарп (Бьеррум, Франк) – 03:26, 0:2 – Ниельсен (Хансен) – 25:24,

0:3 – Ниельсен (Макинен) – 40:50, 1:3 – Домогала (Бепержч) – 58:14.

Вратари: Коприва – Хенриксен.

По материалам сайта XSPORT