Датчане стали победителями Континентального кубка-2020 (видео)

В сегодняшнем заключительном туре, при сумасшедшей поддержке домашних трибун, вице-чемпион Дании обыграл немотивированных поляков, забросив по шайбе в каждом из периодов, и впервые завоевал еврокубок. Ранее наивысшим достижением «Сендерюйске» была бронза Континентального кубка-2010/11, а также участие в сезоне Хоккейной лиги чемпионов-2014/15.
Победа в финале турнира гарантирует 9-кратному чемпиону Дании участие вХоккейной лиге чемпионовна следующий сезон.
Континентальный кубок. Финал (Военс, Дания). 3-й тур: