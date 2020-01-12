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Дмитрий Созонов: «отим порадовать наших болельщиков в первом домашнем матче в Новом году»

Николай ПисаревНет комментариев
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Нападающий«Кременчука»Дмитрий Созоновподелился своими впечатлениями после разгромной победы над киевскими«Ледяными Волками» со счётом 12:2.

— Получилась хорошая игра, где мы неплохо начали, но не могли долго реализовать своё преимущество. Это нас завело еще сильнее, ведь по классу и мастерству у нас команда повыше, и начали забрасывать шайбы.

—В «Кременчуке» на виду с 49 очками лучший бомбардир чемпионата Дмитрий Орлов и с 25 голами лучший снайпер лиги Николай Киселев. Но, вы с 47 (21+26) набранными баллами совсем рядом в гонке бомбардиров, а в игре с «Волками» сделали уже свой девятый дубль в чемпионате. Когда ждать вашего первого хет-трика в УХЛ?

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— Главное, что команда лидирует в чемпионате – значит мы правильно делаем свою работу на льду.

— Следующий поединок 15 января против «Днепра», одного из преследователей «Кременчука» в турнирной таблице. Что скажете об этом матче?

— Настраиваемся только на победу, так как хотим порадовать наших болельщиков в первом домашнем матче в Новом 2020 году.

Напомним, что матч«Кременчука» против«Днепра» состоится 15 января в 18:30, а прямая трансляция встречи будет доступна в эфире телеканала XSPORT и сайте УХЛ.

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По материалам сайта ХК«Кременчук»

Источник: uhl.ua
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