Дмитрий Созонов: «отим порадовать наших болельщиков в первом домашнем матче в Новом году»

Нападающий«Кременчука»Дмитрий Созоновподелился своими впечатлениями после разгромной победы над киевскими«Ледяными Волками» со счётом 12:2.
— Получилась хорошая игра, где мы неплохо начали, но не могли долго реализовать своё преимущество. Это нас завело еще сильнее, ведь по классу и мастерству у нас команда повыше, и начали забрасывать шайбы.
—В «Кременчуке» на виду с 49 очками лучший бомбардир чемпионата Дмитрий Орлов и с 25 голами лучший снайпер лиги Николай Киселев. Но, вы с 47 (21+26) набранными баллами совсем рядом в гонке бомбардиров, а в игре с «Волками» сделали уже свой девятый дубль в чемпионате. Когда ждать вашего первого хет-трика в УХЛ?