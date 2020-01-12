Матчи регулярного чемпионата 12 января 2020 года (онлайн)

Юсе Сарос

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Расписание матчей 12 января (время московское):

“Виннипег Джетс” – “Нэшвилл Предаторз” (22:00)

“Миннесота Уайлд” – “Ванкувер Кэнакс” (00:00)

“Детройт Ред Уингз” – “Баффало Сэйбрз” (01:00)

“Аризона Койотиз” – “Питтсбург Пингвинз” (02:00)

“Нью-Джерси Девилз” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (03:00)

“Флорида Пэнтерз” – “Торонто Мэйпл Лифс” (03:00)

“Нью-Джерси” – “Тампа-Бэй” (03:00 мск): “Лайтнинг” идут за рекордом

“Тампа” (27-13-4) в воскресенье попытается установить клубный рекорд по продолжительности победной серии. В субботу “Лайтнинг” взяли верх над “Филадельфией” (1:0) и выиграли в 10-й раз подряд. До этого подобная серия удалась команде в период 9-27 февраля 2019 года. В этом сезоне в лиге такое удавалось один раз “Айлендерс” (12 октября – 5 ноября).

После неудачного старта регулярного чемпионата “Тампа” поднялась на второе место в Атлантическом дивизионе и уже на четыре очка оторвалась от идущего следом “Торонто”. При этом у “Лайтнинг” есть игра в запасе. От лидирующего “Бостона” команду отделяют семь баллов, но “Брюинз” провели на два матча больше.

“Мы знали, что нам нужно делать, чтобы вернуться в гонку, – сказал тренер “Лайтнинг” Джон Купер. – Теперь мы в нее вернулись и хотим продолжать. Сейчас парни преданы своему делу, и за этим классно наблюдать”.

Андрей Василевский в субботу отразил все 23 броска, оформил второй подряд шатаут и продлил личную победную серию до восьми матчей. В них он пропустил 13 голов, а в последних пяти встречах в воротах Василевского побывало лишь четыре шайбы. Субботний шатаут стал для голкипера 20-м в карьере, а его сухая серия достигла 145:55. Не исключено, что в воскресенье он снова займет место в воротах.

“Я уже говорил ранее, что шатаут – это заслуга всей команды, – сказал Василевский после победы над “Флайерз”. – Команда здорово оборонялась – это делали и защитники, и форварды. Сегодня нам оказалось достаточно одной заброшенной шайбы, потому что мы хорошо играли в обороне. Но нам нужно работать дальше, потому что все может измениться очень быстро”.

“Нью-Джерси” (16-21-7) в субботу обыграл “Вашингтон” (5:1) и не допустил четвертой неудачи подряд. Победный гол забил Никита Гусев, а Нико Хишир оформил дубль. В последних восьми встречах центрфорвард “Девилз” набрал 10 (6+4) очков.

В нынешнем сезоне команды встречались 30 октября и тогда выдали матч-фейерверк, забросив на двоих 13 шайб. “Тампа” в итоге выиграла в овертайме со счетом 7:6.

“Аризона” – “Питтсбург” (02:00): “Пингвинз” ждут Кросби

“Питтсбург” (27-12-5) в пятницу обыграл “Колорадо” (4:3 ОТ) и одержал шестую победу в последних восьми матчах (6-1-1). В воскресенье “Пингвинз” завершат трехматчевое турне по Западу, по ходу которого ранее они также обыграли “Вегас” (4:3). Против команд Западной конференции “Питтсбург” в этом сезоне сыграл 18-4-2, а в общем в 17 предыдущих матчах на счету команды 13 побед (13-3-1).

Этот отрезок позволил “Пингвинз” подняться на второе место в Столичном дивизионе и сократить отрыв от лидирующего “Вашингтона” до шести очков. Начиная с воскресенья, “Питтсбург” за десять дней проведет шесть матчей.

Евгений Малкин в поединке с “Эвеланш” забил свой 13-й гол в сезоне. Кроме того, сделав 640-ю передачу в карьере, россиянин поднялся на третье место в списке лучших ассистентов в истории клуба и сравнялся с Яромиром Ягром. Впереди остаются Сидни Кросби (782) и Марио Лемье (1033).

Капитан “Пингвинз” Сидни Кросби в субботу провел первую за долгое время полноценную тренировку вместе с командой. Форварду разрешили тренироваться с контактом, поэтому он может вернуться в состав команды уже в воскресенье.

“Нас радует его прогресс, мы следим за его состоянием каждый день, – сказал Салливан после тренировки. – Посмотрим, как он будет чувствовать себя после сегодняшнего занятия и тогда примем решение. Мы ничего не исключаем. Будем решать по ситуации”.

Кросби пропустил 27 игр из-за операции по восстановлению мышц кора (нижней части туловища и поясницы). Без него “Пингвинз” сыграли 17-6-4.

“Я ничего не исключаю, но я пока не обсуждал перспективы участия в воскресной игре, – сказал Кросби после тренировки в субботу. – Мне еще надо понять, как я себя сегодня буду чувствовать. Это главный вопрос. От него надо отталкиваться. Для меня принципиально, чтобы я чувствовал себя хорошо после возвращения на лед и прибавлял с каждым днем”.

“Койотиз” (25-18-4) после серии из четырех побед потерпели два подряд сухих поражения. Сначала “Аризона” уступила “Тампе” (0:4), а затем проиграла “Каролине” (0:3). В матче с “Харрикейнз” в ворота “Койотиз” вернулся Антти Раанта, но после двух периодов он снова получил травму, уступив место Эдину Хиллу. Сейчас его статус “со дня на день”. Из-за повреждения Раанты из АХЛ снова был вызван российский вратарь Иван Просветов.

“Флорида” – “Торонто” (03:00): “Лифс” теряют темп

“Мэйпл Лифс” (24-15-6) в среду уступили “Виннипегу” (3:4 Б) и проиграли во второй раз подряд. При этом в последних 12 матчах “Торонто” потерпел только одно поражение в основное время (9-1-2). С момента назначения Шелдона Кифа на пост главного тренера “Лифс” сыграли 15-5-2. Сейчас команда занимает третье место в Атлантическом дивизионе и на четыре очка отстает от идущей второй “Тампы”.

Остон Мэттьюз в поединке с “Джетс” оформил дубль, став первым американским игроком в истории и первым хоккеистом “Торонто”, которому в четвертом подряд сезоне с начала карьеры удалось достичь рубежа в 30 голов. Сейчас на его счету 31 шайба, и он на четыре гола отстает от Давида Пастрняка из “Бостона” в споре лучших снайперов.

“Конечно, я этим горжусь и чувствую, что мне повезло играть с очень сильными хоккеистами, – сказал Мэттьюз. – Стоит отдать им должное. Неважно, с кем я играю, это всегда очень техничные и мастеровитые ребята. Сейчас я во многом добиваюсь успеха благодаря пойманному ритму. В прошлые пару лет у меня были травмы, но сейчас я здоров и играю стабильно, что помогает”.

“Флорида” (23-16-5) в четверг обыграла “Ванкувер” (5:2) и в седьмом подряд матче продолжила чередовать поражения с победами. Дублем в том поединке отметился Ноэл Аккари. Форвард начал сезон с 18 голами в 180 матчах, а в этом чемпионате у него уже 17 шайб, в том числе 12 в последних 12 играх. Джонатан Юбердо во встрече с “Кэнакс” сделал две передачи и на расстояние одного очка приблизился к Олли Йокинену (419) в борьбе за звание самого результативного игрока в истории “Пэнтерз”.

Сергей Бобровский в матче с “Кэнакс” пропустил не больше двух шайб впервые с 16 декабря. В субботу он раньше времени покинул тренировку, из-за чего его участие в воскресной игре находится под вопросом.

“Виннипег” – “Нэшвилл” (22:00): результативная серия Йоси

“Нэшвилл” (20-16-7) в четверг обыграл “Чикаго” (5:2) и одержал первую победу после назначения Джона Хайнса на пост главного тренера команды. После 43 матчей “Предаторз” с 47 очками идут на пятом месте в Центральном дивизионе, отставая на пять баллов от зоны плей-офф, которую замыкают “Джетс”.

“Виннипег” (24-17-4) в четверг уступил “Бостону” (4:5) и закончил четырехматчевое турне 2-1-1. В этом сезоне “Джетс” еще ни разу не проиграли в гостях дважды подряд в основное время. Также в этом сезоне “Виннипег” ни разу не упустил победу, если вел в счете после двух периодов (16-0-0). Кроме того, “Джетс” сыграли 14-2-4 в тех матчах, когда исход встречи решала одна шайба.

В поединке с “Брюинз” состоялось возвращение в строй защитника “Виннипега” Дмитрия Куликова. Он провел на льду почти 20 минут и отметился результативной передачей. Это был первый матч Куликова с 29 ноября, когда он получил травму плеча.

Защитник “Предаторз” Роман Йоси в воскресенье постарается продлить личную результативную серию до 13 игр. В предыдущих 12 матчах он набрал 20 (7+13) очков. Всего в 43 встречах сезона на его счету 46 (14+32) баллов.

В нынешнем сезоне соперники по дивизиону встречались только один раз 19 ноября. Тогда “Виннипег” в гостях оказался сильнее со счетом 2:1.

“Миннесота” – “Ванкувер” (00:00): проблемы “Уайлд”

“Миннесота” (20-18-6) в двух последних встречах уступила “Калгари” и потерпела четыре поражения за пять матчей. В последних 11 играх на счету команды лишь четыре победы (4-6-1). С 46 очками “Уайлд” занимают шестое место в Центральном дивизионе и на шесть баллов отстают от зоны плей-офф.

“Сейчас до конца сезона уже каждый матч почти как в плей-офф, – сказал форвард “Миннесоты” Цуккарелло после поражения от “Флэймз”. – Надо побеждать. Сейчас мы находимся вне зоны плей-офф. Каждая игра имеет значение”.

“Ванкувер” (24-17-4) в субботу обыграл “Баффало” (6:3) и одержал первую победу за три матча, а также восьмую в последних 10. С 52 очками команда занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе и отстает от зоны плей-офф всего на один балл.

“Детройт” – “Баффало” (01:00): неудачный отрезок “Сэйбрз”

“Баффало” (19-19-7) в субботу проиграл “Ванкуверу”(3:6) и уступил во второй раз подряд. В последних 12 матчах команда одержала всего три победы (3-8-1) и отстала от зоны плей-офф Восточной конференции на семь очков. В воскресенье “Сэйбрз” попробуют прервать шестиматчевую безвыигрышную серию в выездных встречах.

“Детройт” (12-20-3) в пятницу обыграл “Оттаву” (3:2 Б) и одержал третью подряд домашнюю победу. В воскресенье “Ред Уингз” могут улучшить данный показатель и взять реванш у “Баффало” за поражение в первом очном матче сезона. Команды встречались 25 октября, и “Сэйбрз” победили со счетом 2:0.