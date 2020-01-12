Руслан Борисенко: «Составные сегодняшнего проигрыша – не держали игроков и ушли от борьбы»

Главный тренер «Ледяных Волков» Руслан Борисенко прокомментировал исход очной встречи против «Кременчука» (2:12)

– Начали неплохо. Хорошо играли, выполняя тренерскую установку на игру. А потом, начались провалы, особенно у себя в зоне.



– Из-за чего посыпалась команда во втором периоде?

– Ненужные удаления и плюс еще то, что устали. Ушли от борьбы. А современный хоккей требует силовой игры.



– А в чем причина не реализации голевых моментов?

– Где-то, может мастерства, может опыта. Где-то не дожали, не пошел на добивание.



– Следующая игра у вас с «Донбассом». Как готовитесь к матчу?

– В принципе, как ко всем. Будем максимально готовиться, чтобы подойти к поединку в боевом состоянии. Будем биться.