Руслан Борисенко: «Составные сегодняшнего проигрыша – не держали игроков и ушли от борьбы»

Главный тренер «Ледяных Волков» Руслан Борисенко прокомментировал исход очной встречи против «Кременчука» (2:12)
– Начали неплохо. Хорошо играли, выполняя тренерскую установку на игру. А потом, начались провалы, особенно у себя в зоне.
– Из-за чего посыпалась команда во втором периоде?
– Ненужные удаления и плюс еще то, что устали. Ушли от борьбы. А современный хоккей требует силовой игры.
– А в чем причина не реализации голевых моментов?
– Где-то, может мастерства, может опыта. Где-то не дожали, не пошел на добивание.
– Следующая игра у вас с «Донбассом». Как готовитесь к матчу?
– В принципе, как ко всем. Будем максимально готовиться, чтобы подойти к поединку в боевом состоянии. Будем биться.
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