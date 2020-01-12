Новое на сайте

еще
Воскресенье, 12 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейРуслан Борисенко: «Составные сегодняшнего проигрыша – не держали игроков и ушли от борьбы»
Хоккей

Руслан Борисенко: «Составные сегодняшнего проигрыша – не держали игроков и ушли от борьбы»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Главный тренер «Ледяных Волков» Руслан Борисенко прокомментировал исход очной встречи против «Кременчука» (2:12)

– Начали неплохо. Хорошо играли, выполняя тренерскую установку на игру. А потом, начались провалы, особенно у себя в зоне.

– Из-за чего посыпалась команда во втором периоде?
– Ненужные удаления и плюс еще то, что устали. Ушли от борьбы. А современный хоккей требует силовой игры.

– А в чем причина не реализации голевых моментов?
– Где-то, может мастерства, может опыта. Где-то не дожали, не пошел на добивание.

– Следующая игра у вас с «Донбассом». Как готовитесь к матчу?
– В принципе, как ко всем. Будем максимально готовиться, чтобы подойти к поединку в боевом состоянии. Будем биться.

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 + восемнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Во втором поединке Континентального кубка «Ноттингем» победил «Краковию», уступая 0:3 (видео)

«Неман» проиграл «Сендерюске» в овертайме во втором матче финала Континентального кубка (видео)

“Анахайм” – “Даллас” (0:3): шатаут и передача Бишопа

Матчи регулярного чемпионата 11 января 2020 года (онлайн)

Континентальный Кубок. «Ноттингем» – «Краковия». Видео трансляция

Закрыть