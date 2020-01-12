Тимофей Савицкий: «Нам не хватило остроты, которую в игре показывали только отрезками»

Нападающий «Ледяных Волков»Тимофей Савицкий(на фото – слева) о проигрыше (2:12)«Кременчуку»:

– Была интересная игра, где у нас не всё получалось.



– Почему на Ваш взгляд не смогли навязать во втором и третьем периодах борьбу лидеру чемпионата?

– «Кременчук» – более опытная и мастеровитая команда, и это сыграло свою роль.



– За счет чего Вашей тройке Савицкий – Дворник – Андрющенко удалось забросить в ворота «горожан» две шайбы?

– Воспользовались ошибками соперника, да и сами создавали опасность у ворот.



– Вы сыграли впервые против команды, где главный тренер Ваш отец Александр Савицкий. Какие впечатления?

– Нормально, как и на все игры вышли биться.



– Удалось пообщаться с отцом?

– Да, разговаривал с ним до и после поединка.



– И что, интересно, он Вам сказал?

– До – чтобы смелее играл, а после – чтобы больше тренировался и работал над собой надо.

– Вам с Борисом Андрющенко (на фото – справа) по 16 лет, давно играете вместе в тройке?

– Лет пять уже точно играем за «Льдинку».

– Какие планы?

– Готовимся к матчам с «Донбассом» 16 января и «Белым Барсом» 18 января. Постараемся достойно сыграть.



По материалам сайта ХК «Кременчук»