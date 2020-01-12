Тимофей Савицкий: «Нам не хватило остроты, которую в игре показывали только отрезками»

Нападающий «Ледяных Волков»Тимофей Савицкий(на фото – слева) о проигрыше (2:12)«Кременчуку»:
– Была интересная игра, где у нас не всё получалось.
– Почему на Ваш взгляд не смогли навязать во втором и третьем периодах борьбу лидеру чемпионата?
– «Кременчук» – более опытная и мастеровитая команда, и это сыграло свою роль.
– За счет чего Вашей тройке Савицкий – Дворник – Андрющенко удалось забросить в ворота «горожан» две шайбы?
– Воспользовались ошибками соперника, да и сами создавали опасность у ворот.
– Вы сыграли впервые против команды, где главный тренер Ваш отец Александр Савицкий. Какие впечатления?
– Нормально, как и на все игры вышли биться.
– Удалось пообщаться с отцом?
– Да, разговаривал с ним до и после поединка.
– И что, интересно, он Вам сказал?
– До – чтобы смелее играл, а после – чтобы больше тренировался и работал над собой надо.
– Вам с Борисом Андрющенко (на фото – справа) по 16 лет, давно играете вместе в тройке?
– Лет пять уже точно играем за «Льдинку».
– Какие планы?
– Готовимся к матчам с «Донбассом» 16 января и «Белым Барсом» 18 января. Постараемся достойно сыграть.
По материалам сайта ХК «Кременчук»
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