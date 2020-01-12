Во втором поединке Континентального кубка «Ноттингем» победил «Краковию», уступая 0:3 (видео)

Сумасшедший матч выдали «Ноттингем» и «Краковия». Поляки уверенно вели после двух периодов, хотя полностью проигрывали сопернику по броскам (19-31).

Но в заключительной трети ситуация на льду перевернулась с ног на голову. Британцы быстро забросили из раздевалки – большинство реализовал Джулиан Тэлбот, а затем настало время капитана Сэма Херра.

За пять минут до конца основного времени американец сравнял счет, а за 0,3 секунды до сирены забросил победную шайбу в пустые ворота – почему-то тренер «Краковии» решил, что его команде жизненно необходима виктория в основное время.

В итоге поляки потеряли даже математические шансы на победу в турнире и лишили «Неман» возможности досрочно завоевать трофей – теперь судьба Континентального кубка точно решится в последний день. «Ноттингем» же моментально переместился с виртуального последнего места в турнирной таблице на промежуточное первое.

Ноттингем – Краковия – 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)



Шайбы: 0:1 – 03:26 Капица (Багенски), 0:2 – 15:56 Ваховец (Яхим, Брыничка), ГБ, 0:3 – 21:47 Капица (Гула), ГБ, 1:3 – 27:19 Хэнсен (Малмквист, Матисон),2:3 – 40:45 Тэлбот (Херр, Матисон), ГБ,3:3 – 55:25 Херр (Матисон, Хэнсен), ГБ,4:3 – 59:59 Херр (Хэнсен), ГПВ,

По материалам сайта hockey.by