“Аризона” – “Питтсбург” (3:4 Б): Малкин обогнал Ягра по числу передач

Евгений Малкин и Патрик Хорнквист

Брэндон Танев сравнял счет за 3:02 до конца третьего периода, и “Питтсбург” завоевал два очка в восьмираундовой серии буллитов. Тристан Джарри сделал 24 сэйва, а решающую попытку реализовал Тедди Блюгер, что позволило “Пингвинз” (28-12-5) без потерь пройти трехматчевое турне. В последних 18 матчах “Питтсбург” сыграл 14-3-1 несмотря на отсутствие травмированных Сидни Кросби и Джейка Гюнтцеля. В субботу Кросби тренировался с полным контактом впервые после проведенной 14 ноября операции. Без него “Пингвинз” сыграли 18-6-4.

“Мы согласны на такие два очка, – сказал Евгений Малкин, который сделал две передачи и вышел на третье место в клубной истории по числу передач, обойдя Яромира Ягра (642). – Нам немного повезло, но мы согласны”.

“Наконец-то, – сказал Малкин об ассистентском достижении. – Он ведь еще играет и набрал почти 2000 очков. Для меня это слишком много. Ягр – невероятный хоккеист, который играл в Питтсбурге, и его тут любили. Он два раза выигрывал Кубок Стэнли, становился обладателем всех личных трофеев. Мне приятно находиться с ним в одной компании”.

“Аризона” (25-18-4) потерпела третье поражение подряд после серии из четырех побед. Голом и передачей у “Койотиз” отметился Тэйлор Холл. Вратарь Эдин Хилл сделал 31 сэйв в третьем старте подряд. Среди травмированных в “Аризоне” продолжают оставаться Дарси Кемпер и Антти Раанта.

Зато в состав “Койотиз” вернулся защитник Никлас Хьялмарссон, не игравший с 12 октября.