Матчи регулярного чемпионата 13 января 2020 года (онлайн)

Илья Ковальчук

Трансляции матчей дня смотрите в соответствующих протоколах >>>

Расписание матчей 13 января (время московское):

“Вашингтон Кэпиталз” – “Каролина Харрикейнз” (03:00)

“Монреаль Канадиенс” – “Калгари Флэймз” (03:00)

“Нью-Йорк Рейнджерс” – “Нью-Йорк Айлендерс” (03:00)

“Филадельфия Флайерз” – “Бостон Брюинз” (03:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Анахайм Дакс” (04:00)

“Вашингтон” – “Каролина” (03:00 мск): серия Самсонова

“Вашингтон” (30-11-5) после серии из трех побед проиграл два раза подряд с общим счетом 3:8. В последнем матче “Кэпиталз” уступили “Нью-Джерси” (1:5) и в общей таблице НХЛ позволили догнать себя “Бостону” и “Сент-Луису”. “Вашингтон” всего во второй раз в сезоне проиграл дважды подряд в основное время и в понедельник рискует впервые в чемпионате в третьем матче кряду остаться без очков.

“Сейчас мы переживаем такой момент сезона, когда не выкладываемся на полную и не можем переиграть соперника, – сказал тренер Тодд Рирден. – Если вы не будете полностью отдаваться на льду, то успеха ждать не стоит. И неважно, против кого ты играешь”.

Помочь избежать третьего поражения подряд “Кэпиталз” попытается вратарь Илья Самсонов, который в понедельник займет место в воротах. Россиянин стал первым вратарем в истории “Вашингтона”, одержавшим 12 побед в первых 14 матчах в старте. В среднем он пропускает 2,24 гола за матч и отражает 92,1% бросков, а в понедельник постарается продлить личную победную серию до восьми встреч.

В предыдущий раз команды встречались 3 декабря. Тогда “Вашингтон” на выезде победил со счетом 4:3, а одним из главных героев встречи стал Самсонов, отразивший 38 бросков.

“Почти в каждом матче Самсонов играет отлично, и это его уровень, – заявил после той победы форвард “Кэпиталз” Ларс Эллер. – Я думаю, что он оправдал все те ожидания, которые обычно сопровождают молодого вратаря-новичка. Ему нелегко. Иногда он не играет на протяжении двух недель, а затем выходит на лед и добывает нам победу. Не могу даже припомнить матч, когда он сыграл плохо”.

“Каролина” (27-16-2) в субботу обыграла “Лос-Анджелес” и одержала третью победу подряд. При этом две последние встречи команда выиграла с сухим счетом. “Харрикейнз” победили пять раз в последних семи матчах. И все эти победы были одержаны на своем льду, где команда в нынешнем сезоне сыграла 15-8-0.

“Монреаль” – “Калгари” (03:00): победная серия “Флэймз”

“Канадиенс” (19-20-7) в субботу обыграли “Оттаву” (2:1) и смогли прервать серию из восьми поражений. Победный гол тогда забил Илья Ковальчук, на счету которого в четырех матчах за “Монреаль” 4 (1+3) очка.

“Конечно, очень приятно забить первый гол, особенно так, – сказал Ковальчук после того матча. – Но намного важнее победа, потому что мы, наконец, прервали эту серию из восьми поражений. Наверняка это даст нам импульс на будущее и определенную уверенность”.

“Монреаль” в последний раз выигрывал две встречи подряд 17-19 декабря. На своем льду команда потерпела пять поражений кряду (0-4-1) и одержала всего две победы в 14 последних домашних поединках (2-8-4).

“Калгари” (25-17-5) в свою очередь выиграл три гостевых матча подряд, а в последних 10 встречах на выезде команда сыграла 8-1-1. В субботу “Флэймз” победили “Эдмонтон” (4:3) и вышли на первое место Тихоокеанского дивизиона. В понедельник команда попробует одержать шестую победу подряд. Все пять предыдущих встреч “Калгари” выиграл с разницей в одну шайбу.

В воскресенье “Флэймз” вызвали из АХЛ защитника Александра Елесина. Россиянин уже несколько раз привлекался к основной команде, но в НХЛ дебютировать еще не успел. В 29 матчах за “Стоктон” в АХЛ он набрал 4 (1+3) очка.

В этом сезоне команды встречались 19 декабря. Тогда сильнее был “Монреаль” (4:3 ОТ). Всего “Канадиенс” обыграли “Флэймз” в четырех очных встречах подряд.

“Рейнджерс” – “Айлендерс” (03:00): дерби Нью-Йорка

“Айлендерс” (27-12-4) в субботу уступили “Бостону” (2:3 ОТ) и уже на три очка отстали от “Питтсбурга” в борьбе за второе место Столичного дивизиона. После серии из 17 матчей без поражений в основное время (15-0-2) команда сыграла 11-9-2. В половине из этих встреч “Нью-Йорк” не смог забить более трех голов.

“Рейнджерс” (21-19-4) в последнем матче уступили “Сент-Луису” (2:5) и не смогли продлить победную серию до трех встреч. На своем льду “Нью-Йорк” выиграл четыре раза подряд, а на выезде – четырежды кряду уступил. Артемий Панарин набрал очки в трех играх подряд. Всего у него в активе 17 баллов в последних восьми матчах.

“Это расстраивает, и мы не можем ничего с этим поделать. Мы одерживаем максимум две победы, а затем снова проигрываем, – сказал форвард “Рейнджерс” Мика Зибанежад. – Это означает, что мы действуем недостаточно хорошо”.

В этом сезоне команды сыграют впервые, но снова встретятся уже в четверг, а затем 21 января. “Айлендерс” 13 раз обыграли “Рейнджерс” в последних 16 дерби Нью-Йорка.

“Филадельфия” – “Бостон” (03:00): “Брюинз” снова набрали ход

“Бостон” (27-8-11) в субботу обыграл “Айлендерс” (3:2 ОТ) и одержал третью победу подряд, что помогло команде догнать “Вашингтон” в таблице Восточной конференции. В последних 12 матчах на выезде “Брюинз” сыграли 8-3-1, а в целом в предыдущих 13 поединках они потерпели лишь одно поражение в основное время (7-1-5). “Бостон” забросил в большинстве в 13 поединках подряд, что стало рекордом клуба.

Давид Пастрняк отличился в четырех из последних пяти матчей “Бостона” и с 35 голами продолжает лидировать в споре снайперов, на четыре шайбы опережая Остона Мэттьюза из “Торонто”.

“Филадельфия” (23-16-6) в субботу уступила “Тампе” (0:1), впервые в чемпионате не смогла ни разу забить и проиграла дома впервые за шесть матчей. “Флайерз” потерпели пять поражений в шести последних встречах и выпали из восьмерки сильнейших Восточной конференции.

“Филадельфия” смогла нейтрализовать 12 последних попыток соперников реализовать большинство. Но при этом сами “Летчики” не реализовали ни одного из предыдущих 11 шансов. В последних семи встречах “Флайерз” смогли забросить в численном преимуществе лишь две шайбы при 19 попытках.

“Сент-Луис” – “Анахайм” (04:00): домашние успехи “Блюз”

“Сент-Луис” (29-10-7) в понедельник попытается одержать девятую подряд домашнюю победу. Всего в этом сезоне команда сыграла на своем льду 16-4-3 и сейчас уверенно возглавляет таблицу Западной конференции, опережая ближайшего преследователя – “Даллас” – на девять очков. Всего в последних 14 матчах “Блюз” одержали 11 побед (11-2-1).

“Не думаю, что в прошлом сезоне мы были так хороши на домашнем льду, как хотели бы этого, – сказал нападающий “Сент-Луиса” Зак Сэнфорд. – В этом же сезоне совсем другая история. Приятно побеждать перед своими болельщиками и слышать одобрение. Нам нравится наша поддержка, и мы рады отдать немного любви взамен”.

Давид Перрон в понедельник постарается продлить голевую серию до пяти поединков. В последних 12 встречах он набрал 16 (8+8) очков.

“Анахайм” (17-23-5) в субботу уступил “Чикаго” (2:4), потерпев третье поражение подряд и шестое в последних семи матчах (1-5-1). В понедельник команда проведет вторую встречу в рамках пятиматчевого турне. В предыдущий раз “Дакс” обыграли “Блюз” 16 ноября со счетом 4:1.