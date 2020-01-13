Нестареющий Яромир Ягр повторил невероятный рекорд прошлого века

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, сыграв в матче чемпионата Чехии за свой клуб «Кладно» против «Спарты» (8:4), стал автором невероятного рекорда. Звездный нападающий с сединой в бороде, который в 1988 году в 16 лет начал профессиональную карьеру именно в «Кладно», сыграл уже в пяти десятилетиях.

Таким образом 47-летний Яромир Ягр – олимпийский чемпион и двукратный победитель Кубка Стэнли – повторил достижение знаменитого канадца Горди Хоу, который выступал на профессиональном уровне с 1946 по 1980 годы.



Всего в этом сезоне он набрал 19 очков (10 голов + 9 ассистов) в 22 играх.



По материалам сайта segodnya.ua