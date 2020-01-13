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Невероятный гол глазами хоккеиста | GoPro

Николай ПисаревНет комментариев
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В субботу, 11 января, в Киеве в очном поединке сразились столичные«Ледяные Волки» и лидер турнирной таблицы«Кременчук» (2:12). И хоть поединок завершился разгромной победой “горожан”, однако один из форвардов киевской команды смог отметиться невероятной реализацией выхода один в один с голкиперомНикитой Гордюшиным.

Борис Андрющенкополучил отличный пас отТимофея Савицкого, сблизился с голкипером и отправил шайбу точно в дальнюю девятку ворот«Кременчука»,сравняв счёт на табло в первом периоде.

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Мы предлагаем вам не только своими глазами увидеть яркий гол от юного хоккеиста киевлян, но и с головой окунуться в атмосферу матча на столичной арене, насладившись взглядом на поединок от первого лица:

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Источник: uhl.ua
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