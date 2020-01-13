“Нью-Джерси” – “Тампа-Бэй” (3:1): конец серии “Лайтнинг”

Луи Доминге

Бывший вратарь “Тампы” Луи Доминге сделал 26 сэйвов и прервал победную серию бывшей команды на отметке 10 матчей.

“Нью-Джерси” приобрел Доминге 1 ноября. “Лайтнинг” (27-14-4) остановились в одной победе от клубного рекорда, проиграв впервые с 21 декабря.

“Девилз” (17-21-7), перед началом встречи объявившие об уходе с поста генерального менеджера Рэя Шеро и его замене на Тома Фитцджеральда, добились второй победы подряд (накануне был обыгран “Вашингтон”) за счет голов Энди Грина, Трэвиса Зэйджака и Майлза Вуда.

“Это две очень похожие команды, – сказал Доминг. – Мы играем ровно в такой же хоккей, никаких изысков. Вброс шайбы, выброс шайбы, заблокированные броски, внимание к деталям. В этой лиге есть только один рецепт победы”.

Единственный гол “Лайтнинг” забил Тайлер Джонсон, а в воротах сыграл Кертис Макелинни, сделавший 33 сэйва.

“Мы очень гордимся тем, что нам удался такой отрезок, – сказал капитан “Тампы” Стивен Стэмкос. – Мы ранее говорили о необходимости такой серии, и выиграть 10 раз подряд – это прекрасный результат. Мы снова оказались в турнирном положении, в котором хотим находиться. Однако нельзя этим удовлетворяться. Надо вернуться домой и набрать еще очки”.

Победный гол Зэйджака был забит с передачи Никиты Гусева, который через две минуты отличился сам, но его шайба была отменена из-за атаки на вратаря.