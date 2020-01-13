Сергей Пушков: «Огорчил результат, нам указали на наши слабые места и проблемы»

Наставник «Немана»Сергей Пушковпрокомментировал поражение от «Ноттингема» (3:4) и подвел итоги Континентального Кубка, где команда заняла лишь третье место.

«Огорчил результат. Особенно тот факт, что поставленную задачу по завоеванию Континентального кубка не получилось выполнить. Если говорить в целом по турниру, то можно порадоваться, как его провела команда с точки зрения самоотдачи, борьбы, желания. Ребята отдавались и показывали хороший хоккей. В проигранных матчах нам не хватало совсем чуть-чуть, хотя мы и вели в счете – что с датчанами, что с англичанами. Но эти команды указали нам на наши слабые места и проблемы.





Несмотря на результат, поблагодарил ребят за самоотдачу и желание бороться. Даже когда мы уступали, находили силы возвращаться в игру. Но за ошибки на таком уровне сразу следует наказание. Все пропущенные шайбы – результат наших слабых мест. Но, повторюсь, радует то, как ребята отнеслись ко всему турниру – как работали, бились. Каждый играл на команду, что было видно с первого матча. Но, к сожалению, немного не получилось.





Что касается последнего соперника знали, что это за команда, как играет. В составе «Ноттингема» много североамериканцев, так что ожидали активный прессинг, готовились к нему. Складывался-то матч для нас неплохо, но соперник добавлял и в концовке все-таки дожал в тех моментах, где мы не лучшим образом сыграли в своей зоне в обороне, допустили ошибки при выходе из-под давления. Без погрешностей хоккея не бывает. Хотя жаль, что четвертую шайбу пропустили за 1:10 до конца, в самой концовке – это разочаровывает.





Что сказал ребятам в раздевалке после матча? Поблагодарил за названные выше моменты и акцентировал внимание на том, что ошибки нужно убирать. На таком уровне за них моментально наказывали, то же самое будет и в чемпионате страны. Взять тот же матч с датчанами: четыре ошибки – и четыре гола в наши ворота. По большому счету, больше у соперника и моментов-то не было. Но их реализация оказалась на более высоком уровне, как и в матче с «Ноттингемом».



На турнире все команды играли на хорошем уровне, и даже если посмотреть счета, то все матчи были очень плотными, результат в них никто не мог заранее предсказать. Та же «Краковия» хорошо сыграла со всеми соперниками, в том числе, в последнем туре против датчан. Очень сильный турнир получился, но к кому-то, возможно, удача была более благосклонна.





После официальной церемонии я попросил сделать фото с болельщиками? Да, и сейчас хочется еще раз их всех поблагодарить за поддержку на турнире. Мы играем для них. Огромное спасибо всем, кто проделал такой путь, а также людям, переживавшим за нас на родине. В Дании болельщики поблагодарили нас за выступление. Они тоже понимали, что ребята полностью отдались игре, но удача была немного не на нашей стороне, – сказал Пушков.



По материалам сайта belarushockey.com