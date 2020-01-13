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Хоккей

“Вегас” – “Коламбус” (0:3): первый шатаут Мерзликинса

Николай ПисаревНет комментариев
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Элвис Мерзликинс

Элвис Мерзликин сделал 27 сэйвов и оформил первый шатаут в НХЛ, а также помог “Коламбусу” (22-16-8) набрать очки в 15-й игре из последних 17 (11-2-4). Голами у гостей отметились Эмиль Бемстрем, Пьер-Люк Дюбуа и Александр Веннберг. Последний отличился впервые с 21 октября.

С 52 очками “Коламбус” делит место второй “уайлд-кард” Восточной конференции с “Филадельфией”.

“Вегас” (24-18-6) потерпел третье подряд поражение, проиграв три заключительных игры семиматчевого домашнего отрезка после четырех подряд побед. Вратарь “Голден Найтс” Марк-Андре Флери сделал 19 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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