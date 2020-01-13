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Хоккей

Виталий Лялька первым забросил 100 шайб в регулярных чемпионатах УХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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5 января 2020 года форвард «Донбасса» Виталий Лялька отметился выдающимся достижением, и вошёл в историю Украинской хоккейной лиги – став первым игроком, забросившим 100 шайб в регулярных чемпионатах УХЛ.

Для такого результата форварду дончан понадобилось 128 матчей. В середине сезона 2016/17 Лялька перешёл из «Дженералз» в «Донбасс», и завершил сезон с 24 шайбами в 39 играх. Два последующие сезона нападающий провёл более результативно – 33 шайбы в 31 игре, и 30 шайб в 36 встречах соответственно.

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В нынешнем розыгрыше чемпионата УХЛ – Пари-МатчВиталий Лялька забросил 13 шайб в 22 матчах, а всего набрал 24 очка при показателе полезности +13.

Также за это время форвард трижды становился чемпионом Украины с «Донбассом», 4 раза признавался лучшим форвардом месяца, выигрывал звания самого полезного игрока плей-офф (2017/18) и лучшего форварда сезона (2018/19).

Отметим, что нападающий «Донбасса» значительно опережает ближайших конкурентов. Лишь 8 игроков забросили в чемпионатах УХЛ более 50 шайб, полный списоквыглядит следующим образом:

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  • Виталий Лялька («Дженералз», «Донбасс») – 100 шайб
  • Илья Коренчук («Кременчук», «Донбасс») – 83 шайбы
  • Владимир Чердак («Донбасс», МХК «Динамо», «Днепр», «Кременчук») – 70 шайб
  • Николай Киселёв («Кременчук») – 63 шайбы
  • Иван Савченко («Кривбасс», «Донбасс», «Кременчук») – 62шайб
  • Руслан Ромащенко («Белый Барс», МХК «Динамо», «Днепр») – 58 шайб
  • Александр Костиков («Донбасс») – 53 шайбы
  • Тимур Гриценко («Кременчук») – 51 шайба
    • Источник: uhl.ua
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