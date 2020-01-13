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Хоккей

Украинские хоккеисты продолжают свое выступление на зимних юношеских Олимпийских играх

Николай ПисаревНет комментариев
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«Зеленая» команда возглавляет турнирную таблицу мальчишеской группы. На их счету четырнадцать очков. Вторую позицию занимают «оранжевые», отставая на пять очков от своих соперников.

«Красная» команда находится на пятом месте в турнирной таблице. Команда Дениса Пасько в третий игровой день получила одну победу и один раз уступила. На счету юного украинского хоккеиста одна заброшенная шайба.

В девчачьей группе, к сожалению, «оранжевые» (команда Полины Лубенец) дважды уступили сопернику со счетом 4:10 и 3: 7.

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Сегодня, 13 января, команды традиционно сыграют по два матча.

Полина, в составе «оранжевых», сыграет с «зелеными» в 14:30 и с «серыми» в 20:00 по киевскому времени.

Команда «зеленых» поборется с «оранжевыми» в 11:30 и с «черными» в 18:30.

А «красные» сойдутся в поединке с «желтыми» 11:00 и с «синими» в 17:00.

По материалам сайта Федерация хоккея Украины

Источник: uhl.ua
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