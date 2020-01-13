Украинские хоккеисты продолжают свое выступление на зимних юношеских Олимпийских играх

«Зеленая» команда возглавляет турнирную таблицу мальчишеской группы. На их счету четырнадцать очков. Вторую позицию занимают «оранжевые», отставая на пять очков от своих соперников.

«Красная» команда находится на пятом месте в турнирной таблице. Команда Дениса Пасько в третий игровой день получила одну победу и один раз уступила. На счету юного украинского хоккеиста одна заброшенная шайба.

В девчачьей группе, к сожалению, «оранжевые» (команда Полины Лубенец) дважды уступили сопернику со счетом 4:10 и 3: 7.

Сегодня, 13 января, команды традиционно сыграют по два матча.

Полина, в составе «оранжевых», сыграет с «зелеными» в 14:30 и с «серыми» в 20:00 по киевскому времени.

Команда «зеленых» поборется с «оранжевыми» в 11:30 и с «черными» в 18:30.

А «красные» сойдутся в поединке с «желтыми» 11:00 и с «синими» в 17:00.

По материалам сайта Федерация хоккея Украины