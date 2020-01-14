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Хоккей

“Детройт” – “Баффало” (1:5): первые голы Родригеса в сезоне

Николай ПисаревНет комментариев
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Эван Родригес

Эван Родригес забил свои первые голы в сезоне в начале первого периода, Джек Айкел продлил результативную серию до семи встреч, Линус Уллмарк сделал 21 сэйв, и “Баффало” (20-19-7) одержал третью победу за последние девять матчей. Накануне “Сэйбрз” проиграли “Ванкуверу” (3:6), пропустив четыре шайбы в третьем периоде.

“Детройт” (12-31-3) не смог продлить домашнюю победную серию до трех матчей. Голкипер “Ред Уингз” Джимми Ховард сделал 22 сэйва, а единственный гол забил Мэдисон Боуи. В последних 11 матчах Ховард сыграл 0-10-1 при 4,79 в среднем пропущенных шайбы и 85,6% сэйвов. Другой голкипер Джонатан Бернье продолжает восстанавливаться от травмы.

Источник: nhl.ru
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