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Хоккей

“Девилз” вернули Шнайдера из АХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Голкипер “Нью-Джерси” Кори Шнайдер

В воскресенье “Нью-Джерси Девилз” вызвал из АХЛ голкипера Кори Шнайдера.

Опытнейшего вратаря отправили в фарм-клуб 21 ноября прошлого года после того, как он прошел драфт отказов, что является обязательной процедурой для такого шага.

В воскресенье же Шнайдер стал запасным в домашней игре “Девилз” против “Тампа-Бэй Лайтнинг” (3:1).

В АХЛ голкипер провел восемь матчей, выиграв четыре и проиграв столько же в основное время (4-4-0). В среднем за матч там ему забивали 3,0 шайбы (КН), и он парировал 89,4% бросков (ОБ). Но все победы он одержал в последних четырех играх, пропустив в них всего пять шайб: КН – 1,23, ОБ – 95,2%.

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В НХЛ в нынешнем сезоне на счету Шнайдера шесть встреч и ни одной победы: 0-4-1, КН – 4,59, ОБ – 85,2%. В последние два сезона его преследовали травмы. В мае 2016 года ему сделали операцию по восстановлению мышц кора (нижней части туловища и поясницы), а в мае 2018 – операцию в связи с травмой связок левого бедра.

Его нынешний семилетний контракт (подписан 9 июля 2014 года) действует еще два года. “Девилз” получили этого голкипера 30 июня 2013 года по обмену из “Ванкувер Кэнакс”. За семь сезонов в “Нью-Джерси” Шнайдер сыграл 304 матча: 112-131-49, КН – 2,5, ОБ – 91,5%.

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В связи с вызовом Шнайдера, “Девилз” вернули в АХЛ голкипера Эвана Кормье.

Источник: nhl.ru
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