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Хоккей

В этот день, исполнилось семь лет исторической победе «Донбасса» (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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В воскресенье,13 января 2013 года, на льду арены «Дружба» донецкий «Донбасс» в решающем матче суперфинала Континентального кубка разгромил французский «Руан» со счетом 7:1 и стал первым в истории украинского хоккея обладателем престижного европейского трофея. Отметим, что до возрождения хоккейной Лиги Чемпионов оставался еще один сезон.

На пути к главному трофею Континентального кубка «Донбасс» поочередно переиграл жлобинский «Металлург» со счетом 1:0 и итальянский «Больцано» со счетом 3:0. Предлагаем вашему вниманию еще раз окунуться в чемпионскую атмосферу.

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Полные записи матчейсуперфинала Континентального кубка-2013.

Церемония награждение

По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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