В Литве определился последний соперник молодежной сборной Украины на ЧМ-2020

Молодежная сборная Японии выиграла чемпионат мира в Дивизионе IIA, который проходил в Литве.

Японцы в первом матче обыграли Великобританию 6:3, потом Румынию – 8:0, Испанию – 8:0, Сербию – 10:2 и в последнем матче справились с хозяевами турнира – 5:2 против Литвы.

Набрав максимум очков при разнице шайб 37:7, команда Японии добилась повышения в классе и свой следующий чемпионат мира проведет в Дивизионе IB, где станет соперникомсборной Украины U-20.

КромеУкраиныиЯпониив нашем Дивизионе сыграютФранция,Польша,ЭстонияиСловения.

Стоит отметить, что на домашнем чемпионате мира U-20сборная Украины завоевала бронзу.

По материалам сайта по XSPORT