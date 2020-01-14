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Хоккей

В Литве определился последний соперник молодежной сборной Украины на ЧМ-2020

Николай ПисаревНет комментариев
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Молодежная сборная Японии выиграла чемпионат мира в Дивизионе IIA, который проходил в Литве.

Японцы в первом матче обыграли Великобританию 6:3, потом Румынию8:0, Испанию8:0, Сербию10:2 и в последнем матче справились с хозяевами турнира – 5:2 против Литвы.

Набрав максимум очков при разнице шайб 37:7, команда Японии добилась повышения в классе и свой следующий чемпионат мира проведет в Дивизионе IB, где станет соперникомсборной Украины U-20.

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КромеУкраиныиЯпониив нашем Дивизионе сыграютФранция,Польша,ЭстонияиСловения.

Стоит отметить, что на домашнем чемпионате мира U-20сборная Украины завоевала бронзу.

По материалам сайта по XSPORT

Источник: uhl.ua
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