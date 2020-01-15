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Хоккей

Хишир заменит Палмиери в “Матче звезд”

Николай ПисаревНет комментариев
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Форвард “Нью-Джерси” Нико Хишир

Нико Хишир вошел в состав команды Столичного дивизиона для участия в “Матче звезд НХЛ 2020 Honda”, который пройдет в Enterprise Center в Сент-Луисе 25 января.

Форвард “Нью-Джерси Девилз” заменит партнера по команде Кайла Палмьери, который повредил левую стопу. Палмиери пропустил воскресный матч против “Тампа-Бэй Лайтнинг” (3:1) после травмы, полученной в субботней встрече с “Вашингтон Кэпиталз” (5:1).

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С 28 (12+16) очками Хишир, выбранный под первым номером драфта-2017, занимает второе место в “Девилз” по результативности, уступая только Палмиери. В последних девяти матчах на его счету 10 (6+4) очков.

В 191 игре в регулярных сезонах Хишир набрал 127 (49+78) очков.

Он впервые примет участие в “Матче звезд” НХЛ, а также в конкурсах мастерства, которые пройдут 24 января.

Источник: nhl.ru
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