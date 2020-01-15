Матчи регулярного чемпионата 14 января 2020 года (онлайн)

Сидни Кросби

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Расписание матчей 14 января (время московское):

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Детройт Ред Уингз” (03:00)

“Баффало Сэйбрз” – “Вегас Голден Найтс” (03:00)

“Коламбус Блю Джекетс” – “Бостон Брюинз” (03:00)

“Питтсбург Пингвинз” – “Миннесота Уайлд” (03:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Лос-Анджелес Кингз” (03:00)

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Нью-Джерси Девилз” (03:00)

“Оттава Сенаторз” – “Чикаго Блэкхокс” (03:30)

“Виннипег Джетс” – “Ванкувер Кэнакс” (04:00)

“Аризона Койотиз” – “Сан-Хосе Шаркс” (05:00)

“Колорадо Эвеланш” – “Даллас Старз” (05:00)

“Эдмонтон Ойлерз” – “Нэшвилл Предаторз” (05:00)

“Колорадо” – “Даллас” (05:00 мск): плохой отрезок “Эвеланш”

“Колорадо” (25-15-5) в пятницу уступил “Питтсбургу” (3:4 ОТ) и не смог победить в третьей игре подряд. В последних 11 встречах команда сыграла 2-6-2, из-за чего опустилась на третье место в Центральном дивизионе. В последних семи матчах против команд из своего дивизиона “Эвеланш” сыграли 2-4-1.

Во вторник “Колорадо” проведет вторую встречу в рамках пятиматчевой домашней серии, после чего отправится в пятиматчевое турне. В понедельник тренировку команды из-за болезни пропустил форвард Андре Бураковски.

“Даллас” (26-15-4) в субботу уступил “Сан-Хосе” (1:2) и не смог продлить победную серию до семи матчей. В этом сезоне “Старз” обыграли “Эвеланш” во всех трех очных поединках и в борьбе за второе место Центрального дивизиона опережают конкурента на одно очко.

“Баффало” – “Вегас” (03:00): спад “Голден Найтс”

“Вегас” (24-18-6) в субботу проиграл “Коламбусу” (0:3) и потерпел третье подряд поражение. “Голден Найтс” уступили в трех заключительных играх семиматчевого домашнего отрезка после четырех побед кряду. Теперь команда отправилась в четырехматчевое турне. Из оставшихся 34 поединков в сезоне “Вегас” 20 проведет на выезде. В том числе девять из следующих 10.

“Мы просто должны снова найти нашу игру, – сказал форвард “Голден Найтс” Марк Стоун. – Выездные матчи – это способ вернуться к простому хоккею, они должны помочь нам”.

“Вегас” пропустил первым в шести матчах подряд. Кроме того, в четырех последних встречах “Голден Найтс” по ходу игры уступали 0:3.

“Баффало” (20-19-7) в воскресенье обыграл “Детройт” (5:1) и одержал третью победу за последние девять матчей, а капитан команды Джек Айкел продлил результативную серию до семи встреч. В этом сезоне “Сэйбрз” на своем льду сыграли 13-6-3.

“Питтсбург” – “Миннесота” (03:00): Кросби возвращается

“Пингвинз” (28-12-5) в воскресенье обыграли “Аризону” (4:3 Б) и без потерь завершили трехматчевое турне. В последних 18 встречах “Питтсбург” сыграл 14-3-1, несмотря на отсутствие травмированных Сидни Кросби и Джейка Гюнтцеля. Утром во вторник капитан “Пингвинз” тренировался с полным контактом и сказал, что вечером выйдет на лед впервые после проведенной 14 ноября операции. Без него “Пингвинз” сыграли 18-6-4 и сейчас занимают второе место в Столичном дивизионе.

“Безусловно, это была отличная поездка, – сказал тренер “Питтсбурга” Майк Салливан. – Мы знали, что это будет очень трудное турне, в ходе которого мы будем играть против действительно хороших команд. И тот факт, что мы смогли забрать шесть очков, является заслугой всей команды. Они играют с полной отдачей, и мы находим разные способы победить. Разные игроки активизируются в ключевые моменты, благодаря чему мы побеждаем”.

Во вторник “Пингвинз” попробуют одержать четвертую победу подряд над командой из Западной конференции. В матчах против клубов с Запада “Питтсбург” в этом сезоне сыграл 19-4-2. Евгений Малкин в игре с “Койотиз” сделал две передачи и вышел на третье место в клубной истории по числу передач, обойдя Яромира Ягра (642).

“Миннесота” (20-19-6) в воскресенье уступила “Ванкуверу” (1:4) и проиграла в третий раз подряд, на семь очков отстав от зоны плей-офф. “Уайлд” потерпели пять поражений в шести последних встречах, а в четырех из них смогли забросить лишь по одной шайбе.

“Тампа-Бэй” – “Лос-Анджелес” (03:00): “Тампа” начинает новую серию

“Лайтнинг” (27-14-4) в воскресенье уступили “Нью-Джерси” (1:3) и остановились в одной победе от клубного рекорда, проиграв впервые с 21 декабря. После домашнего матча во вторник “Тампа”, идущая на втором месте Атлантического дивизиона, отправится в шестиматчевое турне по Западу.

“Мы очень гордимся тем, что нам удался такой отрезок, – сказал капитан “Тампы” Стивен Стэмкос. – Мы ранее говорили о необходимости такой серии, и выиграть 10 раз подряд – это прекрасный результат. Мы снова оказались в турнирном положении, в котором хотим находиться. Однако нельзя этим удовлетворяться. Надо вернуться домой и набрать еще очки”.

“Лос-Анджелес” (18-25-4) в субботу во второй раз в сезоне всухую уступил “Каролине” (0:2) и потерпел четвертое поражение за пять матчей. Всего в нынешнем чемпионате “Кингз” не смогли забить в четырех встречах и сейчас с 40 очками занимают предпоследнее место в Западной конференции.

“Торонто” – “Нью-Джерси” (03:00): спад “Мэйпл Лифс”

“Торонто” (24-16-6) в воскресенье крупно уступил “Флориде” (4:8) и потерпел третье поражение подряд (0-2-1) после серии из 10 матчей без поражений в основное время (9-0-1). Кроме того, “Мэйпл Лифс” в том матче потеряли защитника Моргана Райли, который выбыл на восемь недель из-за перелома ноги. В 46 матчах он набрал 27 (3+24) очков. В понедельник на замену Райли из АХЛ был вызван Расмус Сандин. 19-летний защитник сделал две передачи в шести матчах за “Лифс” в этом сезоне, а также набрал 15 (2+13) очков в 21 игре АХЛ. На прошедшем молодежном чемпионате мира он был признан лучшим защитником турнира.

“Поражение стало для нас хорошей пощечиной, – заявил после поражения от “Пэнтерз” тренер “Торонто” Шелдон Киф. – Это отличное напоминание о том, как нельзя играть, если мы намерены быть успешной командой”.

“Девилз” (17-21-7) после серии из трех поражений одержали две победы подряд. При этом “Нью-Джерси” в двух спаренных матчах удалось уверенно обыграть “Вашингтон” (5:1) и “Тампу” (3:1). В обеих встречах ворота команды защищал Луи Доминг.

“Это две очень похожие команды, – сказал Доминг после победы над “Лайтнинг”. – Мы играем ровно в такой же хоккей, никаких изысков. Вброс шайбы, выброс шайбы, заблокированные броски, внимание к деталям. В этой лиге есть только один рецепт победы”.

“Оттава” – “Чикаго” (03:30): череда неудач “Сенаторз”

“Оттава” (16-22-7) в субботу уступила “Монреалю” (1:2 ОТ) и потерпела седьмое поражение подряд (0-4-3). Последнюю победу “Сенаторз” одержали 23 декабря в матче с “Баффало” (3:1). Во вторник команде должны помочь выздоровевший Марк Боровицки, а также Никита Зайцев, который не играл с 14 декабря из-за травмы нижней части тела.

“Чикаго” (20-20-6) в субботу обыграл “Анахайм” (4:2) и одержал первую победу за три матча. Во вторник “Блэкхокс” начнут трехматчевое турне, по ходу которого лидер команды Патрик Кейн может достичь рубежа в 1000 очков за карьеру. Сейчас на его счету 995 баллов. На выезде в этом сезоне “Чикаго” сыграл 9-9-3, показатели “Оттавы” дома – 11-7-3.

“Виннипег” – “Ванкувер” (04:00): неудобный соперник “Кэнакс”

“Джетс” (24-18-4) в последних шести домашних матчах набрали только одно очко (0-5-1) и были переиграны соперниками с общим счетом 13:28. В воскресенье они уступили “Нэшвиллу” (0:1), проиграли во второй раз подряд и выпали из зоны плей-офф. В последний раз семь поражений кряду на своем льду клуб потерпел в сезоне 2008-09, когда еще базировался в Атланте.

“У нас есть еще две игры в рамках нашей домашней серии, и мы должны постараться улучшить настроение в нашей раздевалке и добыть победы на своем льду, – заявил защитник “Виннипега” Джош Моррисси. – Мы хотим сделать нашу арену неприступной крепостью, и начнем это делать в матче с “Ванкувером”.

“Ванкувер” (25-17-4) в воскресенье обыграл “Миннесоту” (4:1), одержал вторую победу подряд и вышел на третье место Тихоокеанского дивизиона. “Кэнакс” на одно очко отстают от “Калгари” и “Аризоны”, но провели на два матча меньше. В последних пяти встречах “Ванкувер” смог реализовать лишь одну из 20 попыток в большинстве.

“Джетс” обыграли “Кэнакс” в девяти последних очных матчах и в 13 из предыдущих 14. Единственную победу за этот промежуток “Ванкувер” одержал 20 декабря 2016 года (4:1). Последнюю гостевую же победу над “Виннипегом” команда одержала 12 марта 2014 года (3:2 Б), а в основное время – 25 марта 2011-го. В этом сезоне команды встречались 8 ноября, “Джетс” победили со счетом 4:1.

“Аризона” – “Сан-Хосе” (05:00): спад “Койотиз”

“Аризона” (25-18-4) в воскресенье уступила “Питтсбургу” (3:4 Б) и потерпела третье поражение подряд после серии из четырех побед. За этот промежуток “Койотиз” были переиграны соперниками с общим 3:10. Среди травмированных в “Аризоне” продолжают оставаться вратари Дарси Кемпер и Антти Раанта, поэтому ожидается, что во вторник четвертый подряд матч в старте проведет Эдин Хилл.

“Сан-Хосе” (21-22-4) в субботу обыграл “Даллас” (2:1) и одержал четвертую победу за шесть матчей (4-1-1). Джо Торнтон тогда сыграл в 1613-м матче в НХЛ и вышел на 11-е место в истории, обойдя Рэя Бурка. До 10-го места, где располагается Ларри Мерфи, его отделяют два матча. Патрик Марло в свою очередь провел 1700-ю игру в НХЛ и стал пятым игроком в истории лиги, достигнувшим этого рубежа, и самым молодым (40 лет и 118 дней).

Брент Бернс во втором периоде матча со “Старз” получил травму верхней части тела и ушел в раздевалку, но в третьем отрезке вернулся и отыграл до конца. При этом в понедельник защитник пропустил тренировку команды, из-за чего его участие в матче с “Койотиз” находится под вопросом. Бернс провел 518 игр подряд.

В этом сезоне команды встречались дважды и одержали по одной гостевой победе.

“Эдмонтон” – “Нэшвилл” (05:00): прогресс “Предаторз”

“Нэшвилл” (21-16-7) в воскресенье обыграл “Виннипег” (1:0) и одержал третью победу за пять матчей. При новом тренере Джоне Хайнсе “Предаторз” одержали две победы в трех встречах (2-1-0) и во вторник могут впервые с октября выиграть в третий раз подряд.

“Мы работаем и все более комфортно себя чувствуем с новой системой, и дальше будет еще лучше”, – сказал форвард “Нэшвилла” Кайл Террис.

“Эдмонтон” (24-18-5) в субботу уступил “Калгари” (3:4) и не смог продлить победную серию до четырех встреч. “Ойлерз” по ходу пятиматчевого турне набрали семь очков из 10 возможных (3-1-1) и следующие пять игр проведут на домашнем льду. Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль с 71 и 70 очками соответственно продолжают лидировать в споре лучших бомбардиров. Третьим с 67 баллами идет форвард “Рейнджерс” Артемий Панарин.

В понедельник стало известно, что нападающий “Эдмонтона” Зак Кассиан дисквалифицирован на два матча с удержанием зарплаты за нападение на нападающего “Калгари” Мэттью Ткачука. В пояснении к своему решению департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков указал, что Кассиан, желая отомстить за примененный против него силовой прием, атаковал и наносил удары по хоккеисту, который не собирался драться.

“Айлендерс” – “Детройт” (03:00): реабилитация для “Нью-Йорка”

“Айлендерс” (27-13-4) в понедельник крупно уступили “Рейнджерс” (2:6) и потерпели восьмое поражение за 13 матчей (5-6-2). Семен Варламов сделал в том поединке 29 сэйвов и в третьем периоде, после шести пропущенных шайб, был заменен на Томаса Грайсса, который, как ожидается, начнет встречу во вторник. С 58 очками “Нью-Йорк” занимает третье место в Столичном дивизионе и на три очка отстает от идущего вторым “Питтсбурга”.

“Детройт” (12-31-3) в воскресенье уступил “Баффало” (1:5) и не смог продлить домашнюю победную серию до трех матчей. Голкипер “Ред Уингз” Джимми Ховард в той встрече сделал 22 сэйва и во вторник снова займет место в воротах. В последних 11 матчах он сыграл 0-10-1 при 4,79 в среднем пропущенных шайбы и 85,6% сэйвов. Другой голкипер Джонатан Бернье продолжает восстанавливаться от травмы и вернется в строй только после “Матча звезд”.

В нынешнем сезоне команды встречались 2 декабря. Тогда “Айлендерс” победили со счетом 4:1.

“Коламбус” – “Бостон” (03:00): большинство “Брюинз”

“Бостон” (27-8-12) в понедельник в серии буллитов уступил “Филадельфии” (5:6 Б), но при этом набрал очки в четвертом матче подряд. С 66 баллами “Брюинз” продолжают лидировать в Атлантическом дивизионе. Во вторник команда проведет заключительную встречу в рамках трехматчевого турне и попробует в 15-й игре подряд реализовать большинство.

Давид Пастрняк в свою очередь может упрочить лидерство в споре лучших снайперов сезона. Сейчас с 36 голами он на пять шайб опережает Остона Мэттьюза (31), и на восемь – Александра Овечкина (28).

“Коламбус” (22-16-8) в субботу обыграл “Вегас” (3:0) и набрал очки в 15-й игре из последних 17 (11-2-4). Вратарь Элвис Мерзликин тогда сделал 27 сэйвов и оформил первый шатаут в НХЛ. Семь раз подряд он выходил в старте и сыграл 5-2-0, пропуская в среднем 1,88 гола за игру и отражая 94,3% бросков. В последнем очном матче “Блю Джекетс” 2 января обыграли “Бостон” в овертайме со счетом 2:1.