Матчи регулярного чемпионата 15 января 2020 года (онлайн)

Илья Ковальчук

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Расписание матчей 15 января (время московское):

“Монреаль Канадиенс” – “Чикаго Блэкхокс” (03:30)

“Сент-Луис Блюз” – “Филадельфия Флайерз” (04:00)

“Сент-Луис” – “Филадельфия” (04:00 мск): домашняя серия “Блюз”

“Сент-Луис” (30-10-7) в среду завершат пятиматчевую домашнюю серию и могут установить клубный рекорд. “Блюз” на своем льду уже одержали девять побед подряд и повторили командное достижение 1991 года.

В целом “Сент-Луис” может выиграть в пятый раз кряду и одержать 13-ю победу за 16 последних матчей (сейчас 12-2-1). На своем льду в этом сезоне команда сыграла 17-4-3 и с 67 очками уверенно лидирует в Западной конференции, опережая ближайшего конкурента – “Даллас” – на девять баллов. В прошлом сезоне “Блюз” добрались до 17-й домашней победы лишь 12 марта.

“У меня нет ответа на вопрос, почему в этом сезоне мы стали играть лучше дома, – сказал тренер “Сент-Луиса” Крэйг Беруби. – Разное время, разные сценарии… Возможно, мы стали более последовательными в этом году. И мы лучше делаем то, что требуется. Иногда в прошлом сезоне в домашних матчах мы пытались быть слишком милыми, стараясь произвести впечатление на болельщиков. Но в этом году такого нет. Мы просто играем в наш хоккей. В такой же, в какой мы играем в гостях”.

“Сент-Луис” остается единственной командой в НХЛ, кто не проиграл в основное время ни разу, если забивал первым (21-0-5). За время победной домашней серии “Блюз” переиграли соперников с общей разницей 36:15.

Иван Барбашев набрал очки в четырех матчах из последних пяти. Во вторник “Сент-Луис” поместил в список травмированных Колтона Парайко и вывел из него другого защитника Карла Гуннарссона, который не играл с 12 декабря.

“Филадельфия” (24-16-6) в понедельник взяла верх над “Бостоном” (6:5 Б), отыграв три шайбы отставания. Для “Флайерз” эта победа стала третьей за девять матчей. С 54 очками команда занимает пятое место в Столичном дивизионе. На выезде в этом сезоне команда сыграла 9-13-2. Перед “Брюинз” “Филадельфия” также сыграла с “Вашингтоном” (3:2) и “Тампой” (0:1).

“Мне понравилась наша игра во всех трех матчах, но все они были разные, – сказал тренер “Флайерз” Ален Виньо. – Теперь мы должны отправиться в Сент-Луис и найти способ выиграть этот выездной матч”.

Во вторник вратарь “Филадельфии” Картер Харт раньше времени покинул тренировку из-за травмы нижней части тела. Поэтому в среду место в воротах займет Брайан Эллиотт. Кроме того, в четверг на лед вышел форвард Нолан Патрик, который еще не играл в этом сезоне. В июне нападающий сообщил в клуб, что у него часто и без видимых причин болит голова. В прошлом сезоне он сыграл 72 матча и набрал в них 31 (13+18) очко.

“Я рассчитываю, что он сыграет в этом году, но это всего лишь мое предположение, – сказал во вторник генеральный менеджер “Флайерз” Чак Флетчер. – Он интенсивно катается, занимался на льду сегодня. Лучше обстоят дела с его сердечным ритмом. Думаю, что он в целом чувствует себя чуть лучше”.

В нынешнем сезоне команды встретятся впервые. В прошлом чемпионате “Блюз” дважды обыграли соперника с общим счетом 10:3. Тогда в первой встрече команд 7 января вратарь “Сент-Луиса” Джордан Биннингтон сыграл на ноль (3:0) и одержал свою первую победу в НХЛ.

“Монреаль” – “Чикаго” (03:30): “Канадиенс” делают шаги вперед

“Монреаль” (20-20-7) в понедельник взял верх над “Калгари” (2:0) и выиграл во второй раз подряд после серии из восьми поражений. Вратарь команды Кэри Прайс отразил тогда 31 бросок, оформил 46-й в карьере шатаут и по числу матчей на ноль вратарь сравнялся на третьем месте в истории “Канадиенс” с Кеном Драйденом.

“Еще один классный рубеж, с нетерпением жду следующего”, – сказал Прайс после того матча. (В сегодняшнем матче место в воротах хозяев займёт Чарли Линдгрен – прим. NHL.RU)

Сейчас “Монреаль” занимает шестое место в Атлантическом дивизионе и отстает от зоны плей-офф на семь очков. В скором времени в состав команды после травмы должен вернуться нападающий Джоэл Армиа, не играющий с 23 декабря из-за травмы верхней части тела. Во вторник он принимал участие в тренировке.

“Мы должны понять, как можем выигрывать матчи, – сказал форвард “Канадиенс” Дэйл Уиз. – Можно наблюдать, как наша команда строится прямо сейчас. Мы должны доводить матчи до победы. Прайс был невероятным в понедельник, как и обычно. И когда мы хорошо защищаемся и получаем своевременную поддержку от третьего и четвертого звеньев, то у нас есть шанс победить несколько раз подряд”.

“Блэкхокс” (21-20-6) во вторник обыграли “Миннесоту” (3:2 ОТ), одержав вторую победу подряд и третью за пять матчей. По ходу встречи “Чикаго” смог отыграться с 0:2 за счет двух шайб Доминика Кубалика, который продлил голевую серию до пяти встреч, а результативную – до шести. В них он набрал 10 (7+3) очков.

С 48 баллами “Блэкхокс” занимают шестое место в Центральном дивизионе и отстают от зоны плей-офф на шесть очков. “Монреаль” не может обыграть “Чикаго” на своем льду с 11 января 2014 года.