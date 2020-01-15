“Монреаль” – “Калгари” (2:0): Прайс остановил “Флэймз”

Прайс в игре

Кэри Прайс отразил 31 бросок, оформил 46-й в карьере шатаут и остановил “Калгари”, который не смог продлить победную серию до шести матчей. По числу матчей на ноль вратарь сравнялся на третьем месте с истории “Канадиенс” с Кеном Драйденом.

“Еще один классный рубеж, с нетерпением жду следующего”, – скромно заметил Прайс.

“Монреаль” (20-20-7) выиграл второй раз подряд после серии из восьми поражений. Голы у “Канадиенс” забивали Джордан Уил и Райан Полинг, для которого он стал первым в сезоне. Илья Ковальчук провел на площадке 21:13 и очков не набрал, но выглядел уверенно.

“Флэймз” (25-18-5) перебросали соперника в третьем периоде 15-5, но Прайса пробить так и не смогли. Голкипер Давид Риттих сделал 35 сэйвов.