В чемпионате Беларуси состоялись очередные матчи (видео)

Хоррор Пинска, новый шатаут Брикуна и третье место «Химика».
Группа 1
Металлург – Юность – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 21:53 Антонов (Мальцев, Пальчик), 0:2 – 39:41 Колготин (Мальцев, Мажуга), 0:3 – 41:08 Кашкар (Щечин),
Штраф: 6 – 0
Броски: 14 (5+4+5) – 36 (11+14+11)
Группа 2
Могилев – Пинские ястребы – 8:2 (0:1, 5:0, 3:1)
Шайбы: 0:1 – 03:30 Шагов (Лукашевич, Н. Михайлов), 1:1 – 30:37 Коташенко (Маслеников, Егоров), ГБ, 2:1 – 34:55 Скурихин (Васько, Коташенко), 3:1 – 35:40 Слыш (Егоров), 4:1 – 38:19 Егоров (Субботин, Коташенко), 5:1 – 39:26 Серяков (Кукушкин), 6:1 – 42:16 Магеров (Серяков, Кукушкин), 7:1 – 43:01 Маслюков (Коташенко), 8:1 – 53:53 Попков (Егоров, Слыш), 8:2 – 55:59 Габрусь (Пухловский, Донской),
Штраф: 4 – 4
Броски: 59 (14-30-15) – 29 (8-10-11)
Локомотив – Лида – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 11:15 Былина (Пищук, Адашкевич), 1:1 – 14:56 Чирва (Нурек, Сачивко), ГБ, 2:1 – 25:48 Филичкин (Усенко, Гильманов), ГБ, 3:1 – 27:20 Былина (Пузатов, Ф. Пышкайло), ГБ, 3:2 – 44:51 Цирулев (Волошин, Кирпиченок)
Штраф: 16 – 16
Броски: 20 (11+6+3) – 29 (8+9+12)
Химик – Брест – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 17:09 Шантыка (Качан), 1:1 – 26:08 Леоненко (Садовик, Ковалевич), ГБ, 1:2 – 47:13 Коваленя (Корсаков, Балаболкин), ГБ, 2:2 – 49:26 Могильников (Садовик, Сырей), 3:2 – 60:19 Фарафонтов (Сырей, Бакика), 27:36 – Михаил Бучкин(«Химик») не реализовал штрафной бросок
Штраф: 6 – 4
Броски: 18 (6-8-3-1) – 21 (8-5-8-0)
По материалам сайта hockey.by
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