Впервые в истории двое юных украинских хоккеистов получат медали Олимпийских игр

Вчера, 14 января, в Лозанне (Швейцария) состоялись полуфинальные матчи зимних юношеских Олимпийских игр. Команда «зеленых» (команда Владимира Трошкина) и команда «красных» (команда Дениса Пасько) сумели обойти своих соперников и попасть в финал соревнований.

Оба матча вышли чрезвычайно волнующими. Команда Владимира играла с «черными». Накануне, именно им «зеленые» уступили. Однако игроки собрались и сыграли «на полную». Владимир Трошкин отличился тремя заброшенными шайбами.

«Красным» пришлось не сладко. По очереди команды забрасывали друг другу, постоянно сравнивая счет. Интрига держалась до последнего. Лишь под конец игры «красным» удалось увеличить преимущество в две шайбы и победить со счетом 9:7.

«Ожидал я на такой результат? Да, я представлял себе такое, но не думал, что будет настолько трудно. Мне часто снились олимпийские медали, и только недавно я понял, что у меня есть шанс стать олимпийским призером. Я знал, что моих сил и знаний в игре будет достаточно, чтобы посоревноваться с игроками на Олимпийских играх. Однако, это все благодаря моим тренерам, я очень благодарен им за это. Каждый раз я стараюсь их не подвести. Я очень хотел сыграть с «зелеными» в финале. Эта команда показывает хорошие результаты. Мне интереснее играть против сильных, агрессивных команд. Сегодняшний матч покажет, кто сильнейший», – прокомментировал выход в финал Денис Пасько.



«Сегодня будет решающий матч за первое место и, конечно же, такого результата не было бы без моей команды. За этот короткий промежуток времени мы сдружились, сыгрались и теперь вместе идем к своей общей мечты», – отметил Владимир Трошкин.

Ожесточенное решающий поединок нас ждет уже в 14:30 по киевскому времени.

По материалам сайта Федерация хоккея Украины