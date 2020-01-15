Украинские хоккеисты вышли в полуфинал зимних юношеских Олимпийских игр

Вчера, 13 января, «красные» одержали две победы. За один игровой день команда Дениса Пасько поднялась на три позиции турнирной таблицы и, таким образом, стала третьим полуфиналистом.

Команда «зеленых» (команда Владимира Трошкина) позиций не сдала. За четыре дня регулярных матчей игроки уступили соперникам лишь раз и удержали лидирующую строчку турнирной таблицы.

К сожалению, в девчачьей группе команда «оранжевых» (команда Полины Лубенец) не пробилась в полуфинал зимних юношеских Олимпийских игр.

Сегодня, 14 января, ребята будут бороться за выход в финал.

В 13:00 по киевскому времени «зеленые» сойдутся с «черными», а в 14:30 «красные» поборются с «коричневыми».















По материалам сайта Федерация хоккея Украины

